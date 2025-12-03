Половината украинци готови да протестират срещу териториални отстъпки в полза на Русия

Скорошно проучване, проведено от Info Sapiens за Центъра „Нова Европа“, показва, че малко над половината украинци – 51,4% – са готови да се включат в протести, ако страната им направи неприемливи отстъпки в мирните преговори с Русия. В същото време 44,3% заявяват, че няма да участват, а 4,4% все още не са решили. Резултатите отразяват продължаващите обществени нагласи върху възможните компромиси в разговорите за прекратяване на конфликта.

Проучването също така показва промени в отношението към конкретни отстъпки. Временното отказване от окупираните територии се счита за напълно неприемливо от 40,2% от украинците, в сравнение с 53,2% преди година и 76,2% преди две години. Само малка част – 5,1% – смятат такъв ход за напълно приемлив. Още по-строга е позицията относно признаването на окупираните региони като руски, което подкрепят едва 2% от анкетираните, докато 76,6% категорично са против.

Подкрепата за стремежите на Украйна към НАТО и ЕС показва смесени тенденции. Делът на гражданите, противопоставящи се на отказ от членство в НАТО, постепенно намалява до 41,1% (от 48,7% преди година), докато отказът от присъединяване към ЕС остава твърда позиция за 51% от анкетираните, леко над нивото от 50,7% през миналата година. Общественото противопоставяне се засилва относно военни и културни отстъпки: 77,9% отхвърлят намаляването на армията (срещу 74,5% преди година), а 73% са против даването на руския език статут на втори държавен език (срещу 70,9% преди година).

От друга страна, по-малко украинци смятат някои отстъпки за напълно неприемливи. Това включва намаляване на репарациите от Русия, което е неприемливо за 58,7% (срещу 62,2%), отказ от наказване на руски лидери и военни престъпници – 65% (срещу 68,4%) и премахване на санкциите – 64,1% (малко по-ниско от 64,8% преди).

Проучването е проведено между 5 и 26 ноември 2025 г. сред представителна извадка от 1 000 украинци. Тези обществени настроения излизат на фона на подготовката на президента Володимир Зеленски за преговори с американския специален пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнър, които се срещнаха с Владимир Путин на 2 декември относно потенциални мирни споразумения. Главният представител на ЕС Кая Калас изрази загриженост, че Украйна може да се изправи пред непропорционален натиск в преговорите и да бъде подтикната към отстъпки, които може да не отразяват волята на обществото.