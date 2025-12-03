  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +12
Пловдив: +5 / +10
Варна: +8 / +13
Сандански: +9 / +11
Русе: +7 / +10
Добрич: +6 / +11
Видин: +6 / +8
Плевен: +6 / +8
Велико Търново: +2 / +8
Смолян: -1 / +2
Кюстендил: +5 / +6
Стара Загора: +4 / +7

Рубио: Украйна може да изпревари икономиката на Русия за 10 години, ако войната приключи

  • Сподели в:
  • Viber
Рубио: Украйна може да изпревари икономиката на Русия за 10 години, ако войната приключи
A A+ A++ A

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че икономиката на Украйна би могла да надмине тази на Русия в следващото десетилетие, при условие че конфликтът приключи и Киев предприеме необходимите реформи. Рубио подчерта, че мирно споразумение, идеално посредничено от Съединените щати, ще гарантира дългосрочния суверенитет и независимост на Украйна, предоставяйки на гражданите стабилността, необходима за възстановяване на икономиката и постигане на устойчив растеж.

Това са нещата, които трябва да се направят: спиране на войната, гарантиране, че Украйна никога повече няма да бъде нападана или окупирана, защита на дългогодишния и дългосрочния й суверенитет и независимост. Теоретично, ако се предприемат правилните действия, за десет години БВП на Украйна може да стане по-голям от този на Русия,“ каза Рубио в интервю за Fox News.

Изявленията му идват в момент, когато Украйна и Съединените щати обсъждат актуализирана версия на мирния план. Президентът Володимир Зеленски отбеляза, че ревизираният план вече съдържа 20 точки, в сравнение с първоначалните 28. Междувременно, след консултации с представители на екипа на американския президент Доналд Тръмп, помощникът на Кремъл Юрий Ушаков съобщи, че все още не е постигнато компромисно решение за прекратяване на конфликта.

#Марко Рубио #Украйна #Русия

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите