Рубио: Украйна може да изпревари икономиката на Русия за 10 години, ако войната приключи

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че икономиката на Украйна би могла да надмине тази на Русия в следващото десетилетие, при условие че конфликтът приключи и Киев предприеме необходимите реформи. Рубио подчерта, че мирно споразумение, идеално посредничено от Съединените щати, ще гарантира дългосрочния суверенитет и независимост на Украйна, предоставяйки на гражданите стабилността, необходима за възстановяване на икономиката и постигане на устойчив растеж.

„Това са нещата, които трябва да се направят: спиране на войната, гарантиране, че Украйна никога повече няма да бъде нападана или окупирана, защита на дългогодишния и дългосрочния й суверенитет и независимост. Теоретично, ако се предприемат правилните действия, за десет години БВП на Украйна може да стане по-голям от този на Русия,“ каза Рубио в интервю за Fox News.

Изявленията му идват в момент, когато Украйна и Съединените щати обсъждат актуализирана версия на мирния план. Президентът Володимир Зеленски отбеляза, че ревизираният план вече съдържа 20 точки, в сравнение с първоначалните 28. Междувременно, след консултации с представители на екипа на американския президент Доналд Тръмп, помощникът на Кремъл Юрий Ушаков съобщи, че все още не е постигнато компромисно решение за прекратяване на конфликта.