Депутати от "Възраждане" опънаха грешно изписан плакат за референдум за лева

Депутати от "Възраждане" опънаха грешно изписан плакат за референдум за лева
Депутатите от "Възраждане" Ангел Славчев, Коста Стоянов и Стоян Таслаков опънаха в пленарна зала грешно изписан плакат с искане за референдум за лева.

Това стана по време на днешните дебати относно искането на президента за произвеждане на национален референдум с въпрос: "Съгласни ли сте България да въведе европейската валута „евро“ през 2026 г.?“. Парламентът отхвърли искането на държавния глава.

На плаката, който държаха тримата народни представители от "Възраждане", бе изписано "Реферерендум за лева! Не на еврото".

#"Възраждане"

