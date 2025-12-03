Невиждан интерес към българските евромонети: изкупуват се като топъл хляб

Има засилен интерес към стартовите пакети с българските евромонети, които се предлагат от днес в „Български пощи“.

Комплектите съдържат 42 броя монети с обща номинална стойност 10,23 евро, като 9 броя са по 2 евроцента; 7 броя по 5 евроцента; 6 броя по 20 евроцента и 5 броя по 1 и 2 евро - по два броя от вид.

Екип на bTV стана свидетел как няколко души си купиха въпросните пликчета с евромонети и те свършиха.

През последния час това, което се случва, е, че хората идват и питат има ли монети? Отговарът е, че няма.

Възможно и във вашия пощенски клон да няма. Но тези евромонети са налични, и то с тирове, така че рано или късно те сами ще влязат в джобовете ви.

БНБ зарежда търговските банки, търговските банки зареждат пощите.

„Това не са юбилейни монети, ще влязат в употреба след 1-ви януари, така че интересът е много голям, но те нямат юбилейна стойност“, коментира Владислава Георгиева, офис мениджър от „Български пощи“.

Едно физическо лице може да закупи до два комлекта, всеки на стойност 20 лева.

Целта е населението да се запознае с новите парични знаци и да разполага с евромонети в първите дни след въвеждането ѝ, казват от „Български пощи“.

Българските евромонети няма да са в обращение у нас и в страните от еврозоната преди 1-ви януари 2026 година.