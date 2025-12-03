София започва отчуждаване на имоти за достъп до бъдещата детска болница

Столичният общински съвет (СОС) даде зелена светлина за стартиране на процедурите по отчуждаване на частни имоти в квартал "Овча купел". Решението, взето днес, е ключова стъпка към изграждането на необходимата инфраструктура за бъдещата Национална детска болница в квартал "Горна баня". Процесът ще започне през 2026 година, съобщи кметът на София Васил Терзиев.

"Направихме още една важна стъпка към изграждането на Националната детска болница – проект, който хиляди семейства чакат от години", заяви Терзиев.

Одобреното отчуждаване на имоти е необходимо за изграждането на довеждащата улица и инженерната инфраструктура. Новата пътна връзка трябва да осигури безпрепятствен достъп за линейки, деца, родители и медицински екипи до бъдещия болничен комплекс.

Проблемът с Околовръстния път

Паралелно с действията в "Овча купел", Столична община поема инициативата за решаване на инфраструктурни проблеми и в район "Люлин". Кметът подготвя доклад за прехвърляне на общински имоти в района към Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Тези терени попадат в трасето на Околовръстния път.

"Люлин остана единственият район, в който тази необходима работа не беше извършена от районния кмет, затова ще я довършим на ниво Столична община, за да не забавяме важните процедури", поясни Васил Терзиев.

Градоначалникът изрази и притеснение относно финансирането на разширението на Околовръстното шосе. Според него съкращаването на държавните средства за този участък поставя под риск адекватния достъп до болницата.

Координация между институциите

През месец октомври беше подписано тристранно споразумение между Столична община, "Здравна инвестиционна компания за детска болница" и АПИ. Документът гарантира общ план и график за координация по стратегическия проект.

"Ще продължим да настояваме всички партньори да изпълнят поетите ангажименти. Децата на България заслужават модерна, достъпна и истинска Национална детска болница", категоричен е столичният кмет.