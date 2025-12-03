Адвокат: Бакшишите знаят повече от ДАНС и МВР!

"От ДАНС, МВР и другите му там служби за сигурност и разузнаване могат само вода да носят по степен на информираност, която има един средностатистически таксиметров шофьор от кариерата.

Сменя човек през деня две таксите и вече е информиран поне колкото един разследващ полицай. След това още две и може да се напише доклад с елементи на анализ, с когото висш агент от ДАНС би поискал кариерно развитие и двойна заплата.

Тези хора - бакшишите, знаят всичко - от обществена и политическа информация, до социална, логистична и комунална такава.

Та седя и се чудя, защо този информационен ресурс не се използва. При всички случаи ще излезе по на сметка във финансов план за обществото".

Из фейсбук профила на адвокат Тодор Кръстев.