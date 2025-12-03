Народното събрание отхвърли предложението за референдум за еврото. 135 депутати бяха против. Предложението беше подкрепено от всички депутати на ИТН, АПС, МЕЧ, "Величие" и "Възраждане". Против бяха групите на ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС-НН и БСП.

Народното събрание дебатира по предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе европейската валута „евро“ през 2026 г.“, внесено от президента Румен Радев на 12 май 2025 г.

След като от няколко месеца „Възраждане“ искаше референдумът да бъде вкаран за гласува в зала, това все пак се случи днес. От президентската институция не изпратиха представител, който да представи аргументите на президента за произвеждане на референдум по темата.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян обясни, че е опитала няколко пъти да се свърже с „Дондуков“ 2, но безуспешно.

„Няма отговор, никой не ни отговаря. Всички сме наясно, че от месец май тези мотиви са публични“, уточни Назарян.

На 23 май президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за задължително тълкуване на Конституцията и обявяване за нищожен отказа на тогавашния председател на парламента Наталия Киселова да постави за разглеждане от Народното събрание предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“.

„Не могат да потушат напрежението, ние знаем за системните проблеми“

На 13 май Наталия Киселова издаде разпореждане, с което върна като недопустимо предложението на президента с искане за произвеждане на национален референдум.

На 10 юни КС допусна за разглеждане част от искането на президента Румен Радев във връзка с решението на Наталия Киселова.

Референдум трябва да има, задължително е, заяви председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов. Парламентарната група са вносители на точката.