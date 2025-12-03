  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +12
Пловдив: +5 / +10
Варна: +8 / +13
Сандански: +9 / +11
Русе: +7 / +10
Добрич: +6 / +11
Видин: +6 / +8
Плевен: +6 / +8
Велико Търново: +2 / +8
Смолян: -1 / +2
Кюстендил: +5 / +6
Стара Загора: +4 / +7

Нови цени: От 1 януари картите за учащи в София ще са в евро и по-изгодни

  • Сподели в:
  • Viber
Нови цени: От 1 януари картите за учащи в София ще са в евро и по-изгодни
A A+ A++ A

От 1 януари всички превозни документи ще преминат към цени в евро, като се закръглят надолу в полза на клиента. Това съобщиха от Центъра за градска мобилност и посочиха колко ще плащат учениците над 14 години, студентите и докторантите за градския транспорт в София.

Месечна карта за всички линии
15.00 лв. - 7.50 €
Месечна карта за една наземна линия
6.90 лв. - 3.50 €

Месечна карта за метро
9.00 лв. - 4.60 €

Център за градска мобилност цени

Център за градска мобилност

#София

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Транспорт
Последно от Транспорт

Всички новини от Транспорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите