Никулден наближава: Къде рибата е най-евтина и къде най-скъпа

В навечерието на Никулден търсенето на риба, и най-вече на търговския шаран, рязко се увеличава във всички краища на България. С наближаването на празника пазарите се изпълват с купувачи, а търговците коригират цените според предлагането. Разликите между градовете често са значителни — някъде шаранът е достъпен, докато в други райони достигат впечатляващи стойности. В тази статия разглеждаме какви са тенденциите на пазара и как варират цените на шарана и другите популярни риби от страната в дните преди Никулден.

БУРГАС

Цените на рибата и морските дарове по пазарите в Бургас се движат в широки граници броени дни преди големия християнски празник Никулден. Търговците предлагат както достъпни видове за няколко лева, така и скъпи деликатеси, достигащи над 40 лева за килограм, съобщава БТА.

Разнообразието в цените се определя от вида, размера и произхода на стоката.

Цени на масовите и луксозните видове

Традиционният за трапезата шаран се продава почистен на цена около 10 лева за килограм. Потребителите, които търсят по-бюджетни варианти, могат да заложат на черноморски пресен сафрид, който се търгува между 4 и 5 лева. По-едрите екземпляри достигат до 10 лева, като търговците уточняват, че те най-често са внос от Турция или Гърция.

Пресният паламуд държи цена между 12 и 14 лева, а попчетата се предлагат за около 15 лева за килограм. Зарганът се продава за 13-14 лева, а пресният карагьоз – по 15-16 лева.

За ценителите на по-скъпите риби пазарът предлага черноморски лефер на цена около 30 лева за килограм, като по-едрите екземпляри достигат и 45 лева. Калканът запазва високата си стойност и се търгува традиционно между 40 и 45 лева за килограм

На специализираните щандове в морския град се намират и по-рядко срещани продукти:

Ципура: до 17 лева за килограм;

Лаврак: 20 лева за килограм;

Пъстърва: между 12 и 15 лева;

Скариди: пресните са по 18 лева, а варените еквадорски – около 20 лева;

Октопод: внос от Гърция за около 20 лева за килограм.

Рядко могат да се открият стриди, които се продават на бройка за около 3-4 лева.

Съвети за разпознаване на прясната риба

Търговците съветват потребителите да бъдат внимателни при избора на риба за празника и да следят за няколко основни белега за свежест:

Очи: Трябва да са ясни и изпъкнали, а не потъмнели или вдлъбнати.

Люспи: Блестящи и здраво прилепнали към тялото.

Месо: Твърдо и еластично при натиск.

Хриле: Наситено червени или розови, без промяна в цвета.

Аромат: Лек морски мирис, без остри нотки на амоняк.

Повърхност: Без слузесто покритие.

Междувременно Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършват засилени проверки на пазари и търговски обекти, за да гарантират качеството и безопасността на предлаганата стока преди празника.

МОНТАНА

На общинския пазар в Монтана има изобилие от прясна риба. Предлага се най-вече сладководна риба, но има и замразена. Традиционният шаран се търгува по 11-12 лева за килограм. Търговците твърдят, че цената не е вдигана от няколко години.

Инспекторите от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Областната дирекция по безопасност на храните от седмица засилиха проверките. Засега няма хванати нарушители, предава БНР.

След броени дни ще посрещнем един от най-големите български празници -Никулден, който традиционно се посреща с рибни блюда на трапезата. Но ...

Търговията с риба на общинския пазар в Монтана от понеделник се раздвижи. Шаранът се предлага по 11-12 лева за килограм, по-скъп е голият. Белият амур е на същата цена. 14 лева е чистената пъстърва. 25 лева за килограм ще трябва да платите, ако искате да хапнете есетра. Толстолобът е 7.50 лв., толкова е и таранката. Естествено цените ги има и в евро.

21 са рибовъдните стопанства на територията на област Монтана, съобщи Ростислав Василев, началник сектор "Рибарство и контрол" в ИАРА Монтана.

Контролът за продажбата на риба е стриктен, като проверките ще продължат до Никулден. Повечето клиенти залагат на традиционния шаран за Никулден.

РУСЕ

Русенци залагат предимно на традиционния шаран за празничната си трапеза на Никулден. В големите вериги той може да бъде намерен изчистен без и с люспи на цени от 8,99 лева на килограм. В рибните магазини в крайдунавския град килограм живо тегло варира между 10,90 и 12,40 лева. Това показа репортерска проверка на БТА в Русе.

Ростислав Костов вече от 15 години има магазин за жива и прясна риба, която почиства на място за своите клиенти в един от русенските квартали. Той коментира за БТА, че хората рядко разнообразяват с толстолоб, сом или друга риба празничната трапеза на Никулден. Затова и цените на живия шаран при него не се променят.

„Вече трети Никулден при мен шаранът е по 10,90 лева на килограм, а сомът – 18,90 лв. на кг. На другите риби, които се внасят от Гърция и Норвегия, вече скочиха цените. Сега хората минават, питат колко е цената и отиват на веригите. Не знам откъде ги вземат, но там ги пускат по-евтино, отколкото ние ги зареждаме“, каза за БТА Костов.

Сходна засега е ситуацията и на Рибната борса в района на Централния общински пазар в Русе. Собственичката на магазина Бирсен Ибрахимова коментира за БТА, че единствено повишение на цените има сред вносните риби – лаврак, ципура и скумрия. Килограм жив шаран там се продава за 12,40 лева, сомът е 20 лева на килограм, а чигата – 25 лв. на килограм.

„За речните риби сравнено с предходната година може да има повишение с между 10 и 50 стотинки, но не повече. Няма промяна в търсенето, макар че за тази година ще можем да кажем със сигурност на 5 декември. Обикновено тогава се сещат повече хора да пазаруват за Никулден, даже на 5 декември имаме повече клиенти от 6 декември“, каза още Ибрахимова.

В намиращия се в съседство магазин за топла риба за вкъщи вече приемат заявки за Никулден, коментира за БТА управителят му Алиса Адемова.

„Цените при нас не са променени, но очакваме догодина това да се случи. Имаме шаран, амур, толстолоб, сом, традиционните речни риби, които се търсят при нас“, каза още Адемова.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов съобщи, че от началото на тази седмица до 6 декември включително ще има засилени проверки в обектите за производство и търговия с риба и рибни продукти, складове за търговия на едро, заведения за обществено хранене, обекти за търговия на дребно, пазари и борси. Драганов отчете, че на територията на област Русе има 13 специализирани магазина за търговия с риба и рибни продукти и осем специализирани мобилни обекта. По време на проверките, които са част от национална кампания на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/, ще се следи за наличие на документи за произход и безопасност на рибата, спазване на сроковете и условията на съхранение, съответствие с изискванията за етикетиране, както и за наличието на лични предпазни средства и дезинфектанти. Контролните органи ще обърнат специално внимание на продажбата на риба и рибни продукти на нерегламентирани места и от нерегистрирани търговци. През изминалата година не са установени нарушения.

Междувременно от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури съобщиха, че през последния месец са регистрирали два случая на нелегален улов на шаран в област Русе. В единия случай в нерегистриран по Закона за храните автомобил са открити 43 килограма шаран и шест килограма толстолоб без необходимите документи за превоз. По първоначална информация рибата е уловена от язовир „Баниска“ с мрежи. На нарушителите са съставени два акта за установено административно нарушение, а рибата е иззета и дарена на общинското предприятие "Обществена трапезария и социални жилища" в Русе.

По-рано през ноември след проверки по бреговата ивица на река Янтра в землището на град Бяла са установени хора, уловили и задържали шаран и речен кефал с размери под минимално допустимите за улов. На нарушителите са съставени четири акта, един от които е за възпрепятстване на проверка.

КЪРДЖАЛИ

В навечерието на Никулден почти без промяна са цените за килограм шаран в Кърджали, сочи репортерска проверка на БТА в търговската мрежа. В големите хипермаркети шаранът се предлага между 6,99 лв. и 8,99 лв. за килограм, някъде и изчистен. За сравнение преди година цената е била между 6,49 лв. и 8,89 лв. за килограм.

Голяма част от хората предпочитат, въпреки по-високата цена, шаранът на празничната трапеза да е от стопанствата в акваторията на яз. “Кърджали“. Риба от тях се продава както в специализираните магазини в града, така и в обекти, предлагащи сготвена храна. Цената за килограм е 12 лева, като по думите на търговците все още не се усеща засилено търсене, но има раздвижване на пазара. За сравнение също толкова или с лев по-малко се е продавала традиционната за празника риба преди година, посочиха още те.

Освен шаран, в търговската мрежа се предлага разнообразие от риба - от Черноморието ни до такава с произход Гърция или други страни. Цените са между 10-12 лева за килограм скумрия до над 40 лева за килограм сьомга.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Разнообразие от риба има в търговската мрежа във Велико Търново преди Никулден, показа репортерска проверка. В един от най-посещаваните специализирани магазини за риба в центъра на града продавачите коментираха, че цената на живия шаран е 11 лева за килограм, като тя се запазва за трета поредна година. Той остава и най-предпочитаният за празничната трапеза, както повелява традицията. Изчистен шаран се предлага за 15 лева, а също така има възможност и за разфасовки – нарязан, филета, глави.

Друга от най-продаваните пресни охладени риби за празника е толстолобът, при който цената на котлета е 12,50 лева за килограм, а филето - 15,50 лева. Прясна българска изчистена пъстърва може да се закупи за 13 лева. Цената на сьомгата варира, но при нея сега не се наблюдава ценови скок като предишни години и котлетът се продава за 30 лева, а филето за 35 лева. Сьомговата пъстърва е на цена 18 лева цяла, а филетирана – на 26 лева.

В магазина предлагат и замразена риба. При скумрията от Норвегия има повишение в цената поради недостиг и тя е на 13 лева за килограм. Хекът е на 9 лева, а филе от него - 14 лева. Има рапани по 20 лева, различни видове скариди (26 лева за 750 грама изчистени), мидата-ядка се продава за 13 лева/кг, калмари на 14 лева, тилапия (15 лева), акула (12 лева), хек (9 лева изчистен), ватос (22 лева).

Предлагат се и деликатеси като жабешки бутчета (30 лева за килограм), риба тон (11,50 лева за стек), миди Сен Жак (35 лева за килограм), октопод (47 лева за килограм), октоподче мусхи (25 лева за килограм).

В по-малките търговски вериги живият шаран е на 11 лева за килограм, изчистения е на 15 лева, чистената ципура е на 22 лева, а чистения лаврак - на 26,50 лева. Котлетите от сом струват 30 лева за килограм, филето от толстолоб е на 15,50 лева, котлетите от същата риба – на 12,50 лева, от амур - на 19 лева, а от сьомга – на 30 лева. Сьомговата пъстърва е на 18 лева. Главите от шаран са на 3,50 лева, а от сьомга – на 5,50 лева.

В големите търговски вериги пресен изчистен шаран може да бъде намерен на промоция на цена 8,99 лева. Пресни се предлагат още изчистена ципура на 17,99 лева, филе от сьомга с кожа на 29,99 лева, сьомгова пъстърва на 15,99 лева. Размразено филе от тилапия струва 17,99 лева, филе от риба тон - 29,99 лева, бланширани скариди - 19,99 лева, изчистен октопод - 18,99 лева, пипала от калмари - 17,99 лева.

ПЛЕВЕН

Шаран, толстолоб и таранка са най-търсените риби в Плевен преди Никулден, показва проверка на Българската телеграфна агенция в магазинната мрежа в града.

Шаранът масово се търгува на цена от 10 лв. за килограм. Само в магазини от верига хипермаркети цената му е промоционална – 6,99 лв. Няма драстично увеличение спрямо миналата година, когато е варирал между 9,50 и 10 лв. за килограм.

Най-голяма концентрация на рибни магазини в града има на територията на закрития пазар, където са 3. Търговците в тях бяха категорични, че не очакват повишение на цената на рибата за предстоящия празник. Опашките вече започват да се оформят пред щандовете. Търсят се по-малки по размер екземпляри. Причината, според продавачите, е платежоспособността на клиентите. По тяхно желание се предлага и почистване на рибата. Някъде за това вземат по 1 лев, но в навечерието на Никулден тази услуга няма да се предлага.

Другата масово търсена риба е толстолоб. Килограм шайби от него се търгуват за 10,50 лв. Същото количество таранка струва между 3,50 и 6,50 лв. в зависимост от големината ѝ. Предлагат се и платика за 5,50 лв килограма., шайби от сом за 7,50 лв., мряната е 8 лв., сомът – 16 лв., сьомговата пъстърва – 16,50 лв., амурът – 17 лв. и смадокът – 18 лв.

От соленоводните риби най-желана от клиентите е скумрията. Тя варира от 11 до 13 лв. с глави. Може да се купи още изчистен хек за 8 лв. и панирано рибно филе за 10 лв. Всички цени са за килограм.

В Плевен има и няколко места, където се предлага риба на скара или пържена. Цените там започват от 1,50 лв. за 100 грама за шпроти и салака. Шаранът стига до 3,20 лв. за същия грамаж.

Търговците очакват в следващите дни търсенето да се засили, но се опасяват, че предлаганите количества тази година ще бъдат по-малки.

СЛИВЕН

В навечерието на Никулден цената на живия шаран в Сливен е по-висока спрямо миналата година, показа репортерска проверка на БТА.

Докато през 2024 г. той се продаваше за 8,50 лв/кг в рибните магазини на пазара, сега килограм жив шаран струва 10 лева. Търговците уточняват, че очакват цената да се запази до 6 декември. Засега опашки няма, но прогнозите са за засилване на интереса ден преди празника и на самия Никулден.

В рибните магазини на пазара се предлагат още лаврак на цена 23 лв/кг, морски кефал - 12 лв/кг, акула - 15 лв/кг, паламуд - 17 лв/кг, както и пушен паламуд за 19-20 лв/кг. Налични са и замразени и панирани рибни продукти.

В големите търговски вериги пресният изчистен шаран струва 8,99 лв/кг. Предлагат се още пъстърва за 10,99 лв/кг, лаврак за 17,99 лв/кг, пушен шаран (550 г) за 20,99 лв/кг, както и филе от сьомга и пъстърва, пушена скумрия и други рибни изделия. Онлайн платформите на магазините публикуват и рецепти за пълнен шаран.

Магазини и заведения предлагат и готови ястия за празника - пържен шаран за 19,90 лв за половин килограм и пълнен шаран по поръчка на цени от 19,90 до 60 лв/кг.

СВИЩОВ

Цената за килограм прясна риба в семейния ни магазин за рибни продукти е без промяна, каза за БТА Ана Каменова, търговец на риба и рибни продукти в Свищов. Дори цената за килограм толстолоб е намалена от 6 лв. през 2024 на 5 лв. сега, уточни още тя.

Това е 12-и поред Никулден за магазина за прясна риба. Цената на живия шаран е 9 лв. за килограм, като се запазва от миналогодишното ниво. Килограм толстолоб се продава за 5 лв., а сомът е на цена от 15 лв. за килограм, показа репортерска проверка.

Шаранът остава най–търсената и предпочитана риба за трапезата на Никулден, но се купуват и другите видове. При нас предлагаме изчистване на рибата, като има възможност за разфасоване и филитиране, според желанията на клиента, сподели Каменова и уточни, че предлаганата в семейния им магазин риба се доставя предимно от частни водоеми и рибарници от региона.

Каменова допълни, че всяка година търсенето на риба за традиционната трапеза на Никулден се засилва два дни преди празника, като най – голямото натоварване е на 5 декември.

В Свищов има два магазина от големи вериги, в които се продава голямо разнообразие от охладена и замразена риба, но клиенти споделиха, че за празника предпочитат да си закупят прясна риба от специализираното магазинче в града.

Репортерска проверка установи, че пресният шаран в едната от веригите в крайдунавския град се предлага за 6,99 лева за килограм, а в другата цената е 7,99 лева за килограм.



