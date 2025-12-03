Перфектната супа грах с телешко месо – вкус от българската традиция

Супата от грах с телешко месо е една от всеки класически български гозби, които съчетават топлина, аромат и домашен уют. Тя е любима на поколението на българите заради нежния вкус на граха, съчетан със сочността на телешкото месо, както и заради лесната ì подготовка. Това я прави чудесно ястие както за делничен обяд, така и за неделна семейна трапеза.

Тайната на перфектната супа се крие в няколко елемента: качественото телешко месо , правилно задушените зеленчуци , и умелото балансиране на подправките . Освен че е изключително вкусна, супата е и много питателна – богата на протеини, фибри и полезни витамини. А когато се използва пресен или качествено замразен грах, резултатът винаги е лъжица след лъжица удоволствие.

Типична българска рецепта за супа грах с телешко месо

Необходими продукти (за 4 порции):

400–500 г телешко месо (най-добре джолан или плешка)

300–400 г грах (пресен или замразен)

1 глава лук

1 морков

1 картоф (по желание)

1 домат или 2 с.л. доматено пюре

2–3 с.л. олио или 1 с.л. масло

1 ч.л. червен пипер

Сол на вкус

Черен пипер

Дафинов лист

Присъствие на магданоз

Подготовка на месото

Нарежете телешкото на едри кубчета. Сложете го в тенджера със студена вода и го оставете да заври. Оберете пяната и посолете леко. Варете до омекване (обикновено 60–90 минути според вида на месото).

Ако използвате тенджера под налягане, времето пада до 30–40 минути.

Задушаване на зеленчуците

В отделен съд загрейте мазнината. Добавете ситно нарязан лук и настърган морков. Задушете до омекване. По желание добавете нарязан картоф – той прави супата по-плътна.

Добавяне на подправките

Поръсете зеленчуците с червен пипер, разбъркайте бързо, за да не загорите, и веднага добавете домата или доматеното пюре.

Комбиниране на продуктите

Добавете задушените зеленчуци към свареното телешко месо заедно с граха.

Оставете супата да ври още 15–20 минути, докато грахът и картофите се омекат напълно.

Финално овкусяване

Прибавете дафинов лист, черен пипер и сол на вкус. След като супата се свали от огъня, поръсете с нарязан магданоз за свеж аромат.

Съвети за перфектен вкус:

Изборът на месо е ключов: телешкият джолан придава плътност и богат вкус.

Пресният грах е най-добрият вариант , но качествено замразен грах също върши чудесна работа.

Добавете малко масло накрая – супата става по-ароматна и нежна.

За по-гъста консистенция може да намачкате няколко зрънца грах в чинията преди сервиране.

Супата грах с телешко е истинско българско класическо ястие, което носи топлина и уют. Лесна за приготвяне, но богата на вкус, тя е перфектната комбинация от питателност и традиция. Опитайте рецептата и ще усетите защо поколението българи я обичат.