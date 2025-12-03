БОЕЦ: Оставка на Даниел Митов! Вън Пеевски от МВР!

Гражданското движение БОЕЦ организира спешен протест пред сградата на Министерството на вътрешните работи (МВР) в София. Демонстрацията е насрочена за утре, четвъртък, от 18:30 часа. Поводът за недоволството е изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който обяви, че е против оставката на вътрешния министър Даниел Митов.

Призив за оставка

Лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев отправи остри критики към ръководството на вътрешното ведомство в социалните мрежи. Според организацията, Даниел Митов е "изцяло подчинен на Пеевски", а действията му обслужват интересите на ДПС.

"Борисов обяви, че е против оставката на Даниел Митов и че МВР са си свършили перфектно работата по време на протестите! Това означава, че Пеевски не дава слугата му в МВР да падне", заяви Георги Георгиев.

Обвинения в зависимости

От гражданското сдружение обвиняват вътрешния министър, че е превърнал институцията в "частна бригада на Пеевски за изпълнение на мокри поръчки". Според Георгиев тече процес на отстраняване на независими служители в системата, които биват заменяни с кадри, верни на Делян Пеевски. Целта според БОЕЦ е осигуряване на чадър над криминални схеми, наркоразпространение и купуване на гласове.

"Трябва да прекратим концесията на Пеевски над МВР, която Борисов му осигури чрез назначаването на Митов за вътрешен министър", категоричен е Георгиев.

Организация на протеста

Организаторите призовават всички граждани, партии и организации да се присъединят към искането за незабавна оставка на Даниел Митов, както и на цялото правителство. В призива си Георгиев инструктiра протестиращите да носят тоалетна хартия – символ, който движението е използвало и в предишни свои акции пред министерството.

"Да видим дали Пеевски ще организира мутрите си и срещу сградата на МВР. Да видим дали и полицаите пак ще стоят и гледат безучастно", допълни лидерът на БОЕЦ, визирайки напрежението от предходни демонстрации.