ЕС постави твърд краен срок за прекратяване на вноса на руски газ до 2027 г.

Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение за нови правила, които ще определят ясен график за прекратяване на вноса на руски природен газ. След като регламентът бъде формално приет, пълното ембарго се очаква да влезе в сила до края на 2027 г., обхващайки както втечнения природен газ (LNG), така и доставките по тръбопроводи. Мярката се представя като ключов елемент от стратегията REPowerEU, насочена към намаляване на дългогодишната зависимост на Европа от руска енергия и осигуряване на алтернативни източници.

Според проекта на регламента дългосрочните договори за тръбопроводен газ, свързан с Русия, трябва да приключат най-късно на 1 ноември 2027 г., докато подобни дългосрочни ангажименти за LNG ще бъдат забранени от 1 януари 2027 г. Краткосрочните договори, подписани преди юни 2025 г., ще подлежат на отделен преходен график: ограниченията за руския LNG ще започнат на 25 април 2026 г., а забраната за тръбопроводния газ – на 17 юни 2026 г. Тези срокове са предвидени, за да се даде на държавите членки и енергийните компании време да адаптират доставките си.

За да се приложи новият режим, Брюксел планира въвеждане на предварителна процедура за одобрение на всички вноси на газ. За доставки, идващи от Русия, компаниите ще трябва да предоставят информация поне един месец предварително. Промени в съществуващите договори ще се разрешават, но само по технически въпроси и строго без увеличаване на договорените количества. Законодателството предвижда и финансови санкции както за компании, така и за физически лица, нарушаващи забраната.

Паралелно с ограниченията, държавите членки на ЕС ще бъдат задължени да изготвят национални стратегии за диверсификация на енергийните доставки. Това задължение ще се отнася и за държавите, които продължават да внасят руски петрол, тъй като Европейската комисия възнамерява да предложи план за постепенно прекратяване на тези вноси също до края на 2027 г.

Датският министър на климата и енергетиката Ларс Аагаард приветства споразумението, като го определи като важна стъпка към трайното преодоляване на уязвимостта на Европа към руския газ. Регламентът все още трябва да получи формално одобрение от Съвета и Европейския парламент, за да влезе в сила. Според последните данни от гласуванията, по-широкият механизъм RePowerEU, насочен към пълното отстраняване на руските изкопаеми горива от европейския пазар, е получил силна подкрепа, въпреки че Унгария и Словакия са гласували против.