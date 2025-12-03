  • Instagram
Преди грипния сезон: 57 общини получават лични предпазни средства от държавния резерв

Преди грипния сезон: 57 общини получават лични предпазни средства от държавния резерв
57 общини в страната ще получат лични предпазни средства от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, след решение на Министерския съвет за предоставяне на освободени държавни резерви.

Предоставяната безвъзмездна помощ включва защитни очила, защитни облекла, шлемове, калцуни и различни видове маски. Тези лични предпазни средства ще подпомогнат общините в подготовката за предстоящия грипен сезон, както и при възникване на епидемични и други здравни рискове. Те са от ключово значение за осигуряване на защита на служители и ползватели на социални, здравни, образователни и административни услуги на местно ниво.

Помощта се предоставя под формата на „освободени държавни резерви“ – материални активи, които са били част от стратегическите запаси на държавата и чиито срок на съхранение позволява безопасното им използване. Вследствие на регулярни проверки, качеството на предпазните средства е гарантирано и те могат да бъдат предоставени за нуждите на населението и институциите при конкретна необходимост.

Разходите за опаковане и транспортиране са изцяло за сметка на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

Освободените държавни резерви ще бъдат предадени на съответните общини, които според потребностите на местно ниво ще организират разпределението им към структури и групи от населението. Предстоящото предоставяне на помощта е резултат от ефективното сътрудничество между ДА ДРВВЗ и Националното сдружение на общините в Република България.

