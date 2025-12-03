Фалшив протест на 3 декември обикаля Facebook! Такова събитие няма!

Събитие за организиран протест обикаля широко социалната мрежа Facebook. Това обаче не отговаря по никакъв начин на истината. Тоест, става въпрос за фалшив протест.

Твърди се, че демонстрацията ще се проведе в 18:00 часа днес в няколко града на страната.

От Искра.бг успяхме да се свържем и да разговаряме с няколко души, които разпространяват снимката за протеста, но нито един от тях не успя да посочи кой е организатор на събитието.

Коментари във Facebook ясно показва, че този профил е фалшив. Тоест, няма официално входирано уведомление за протеста, както и няма човек, който да се определи като организатор на някои от демонстрациите в различните градове на страната.

Граждани споделят, че протестът е фалшив и целта е да се „убие“ енергията на свободните хора. Вероятно събитието е дело на тролове на ГЕРБ или ДПС.

Хората се призовават да не се подлъгват и да не участват в протести, които са насрочени за 3 декември в 18:00 часа в няколко български града.

Официално гражданите се организират за нова демонстрация с искане за оставка на правителството. Но тя няма да се проведе днес, а следващата седмица по време на вота на недоверие срещу кабинета.