11 години по-късно: Малайзия подновява търсенето на полет MH370

Малайзия ще възобнови търсенето на полет MH370 на Malaysia Airlines в края на декември, повече от единадесет години след изчезването на самолета, което остава една от най-загадъчните мистерии в авиацията. Министерството на транспорта потвърди, че дълбоководните операции ще започнат на 30 декември, като американската компания Ocean Infinity ще води ново 55-дневно търсене на морското дъно, извършвано на етапи. Властите уточниха, че усилията ще се фокусират върху райони с най-голяма вероятност за намиране на останките, без да разкриват точните координати.

Самолетът изчезна на 8 март 2014 г. по време на рутинен нощен полет от Куала Лумпур до Пекин. На борда имаше 12 души екипаж и 227 пътници, включително големи групи китайски и малайзийски граждани, както и хора от Австралия, Индонезия, Индия, Франция, САЩ, Иран, Украйна, Канада, Нова Зеландия, Нидерландия, Русия и Тайван. Изчезването предизвика мащабни издриващи операции, обхващащи Индийския океан, но самолета никога не е открит.

Близките на пътниците продължиха да настояват за отговори. Даника Уийкс, чийто съпруг Пол е бил сред пътниците, заяви, че се чувства облекчена и благодарна, че Малайзия предприема нова фаза на търсене. Тя изрази надежда, че операцията ще донесе яснота за семействата, които чакат от март 2014 г. за всякаква яснота относно съдбата на близките си.

Ocean Infinity вече е провеждала търсения в южната част на Индийския океан по схема „без откритие – без заплащане“. Компанията ще бъде компенсирана само ако самолетът или останките му бъдат намерени, като стойността на договора може да достигне 70 милиона долара при успех. Малайзия посочи още миналата година, че е готова да възобнови разследването, ако се появят убедителни нови доказателства. Последната операция по-рано през годината беше прекратена заради тежки метеорологични условия и бурни морета.

Първоначалното многонационално търсене, водено от Австралия, обхвана 120 000 квадратни километра морско дъно в продължение на две и половина години, преди операциите да бъдат спрени през 2017 г. През годините са намерени само малки фрагменти, свързани със самолета, изхвърлени по бреговете на Танзания, Мозамбик и Мадагаскар. Някои семейства дори пътуваха до Мадагаскар през 2016 г., за да търсят по плажовете, тъй като властите не успяваха да дадат отговори.

Официалното разследване на Малайзия от 2018 г. установи, че самолетът е извършил ръчно завръщане, вместо да следва автопилота, и не изключи незаконна намеса от трета страна. Разследващите отхвърлиха теории, че пилотите умишлено са предизвикали катастрофата, и не намериха доказателства за механичен дефект. Те описаха липсата на окончателен отговор за семействата като изключителна трагедия, която остава трудна за разбиране в съвременната ера на авиацията.