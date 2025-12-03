Турският сериал „Кръгът“ със Серкан Чайоулу и Ханде Ерчел идва в България с премиера по DIZI

Празничният сезон започва интригуващо за феновете на турските сериали! От 9 декември (вторник) водещият филмов канал у нас, посветен на турските сериали – DIZI, стартира премиерно за България излъчване на криминалния турски сериал „Кръгът“. Почитателите на турските продукции ще имат възможността да се насладят на новия и завладяващ криминален сериал всеки делник от 20:40 ч. само в ефира на DIZI. Още с дебюта си през 2019г. в Турция, „Кръгът“ бързо привлича вниманието на публиката, като проследява борбата с идентичността, прикритите тайни от миналото и истината.

История за споделена съдба в сянката на „Кръгът“

„Кръгът“ разказва историята на двама млади мъже – Джихангир Тепели (Серкан Чайоулу) и Каан Карабулут (Каан Йълдъръм), чиито съдби се пресичат по драматичен и съдбовен начин, в момент, когато и те се изправят пред дълбоко пазени тайни от миналото и болезнени истини. Пътят на Джихангир и Каан неизбежно ги води до мистериозната и силна престъпна организация „Кръгът“, която властва чрез корупция, схеми на влияние и страх. Изправени не само пред опасни противници, но и пред собствените си вътрешни страхове, двамата мъже, трябва да решат докъде са готови да стигнат, за да разрушат системата, която ги е създала, но и почти унищожила.

Любими актьори на малкия екран

Сериалът събира на малкия екран някои от най-ярките звезди на турското кино. В центъра на историята е Джихангир Тепели, в чиято роля влиза Серкан Чайоулу. Чайоулу, роден и израснал в Германия, е известен с умението си да създава емоционални и многопластови образи, а актьорската му игра в „Кръгът“ добавя дълбочина и напрежение в образа на младия мъж, живеещ в сянката на власт и престъпления.

До него застава и Каан Йълдъръм в ролята на Каан Карабулут – човек, чиято съдба се обръща в един миг, тласкайки го към опасната мисия да узнае истината за своето минало. Актьорът съчетава физическа подготовка, психологическа убедителност и силно екранно присъствие, което прави героя му един от най-запомнящите се в продукцията.

Към звездния актьорски състав се присъединява и Ханде Ерчел – една от най-популярните турски звезди, която завладяла публиката с ролята си на Еда в хитовата продукция „Почукай на вратата ми“. Към нея в продукцията се присъединява и Хазал Субашъ в ролята на Бахар Беркес, която със своята естествена емоционалност изгражда персонажа на жена, изправена пред морални дилеми и лични жертви в името на истината.



Феновете на турските сериали ще имат възможността да се насладят на своите любими актьори в новия, премиерен за България турски сериал „Кръгът" всеки делник от 20:40 ч. само в ефира на DIZI.




