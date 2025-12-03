Портокаловият сок намалява възпаленията и защитава сърцето

Докато за повечето от нас портокаловият сок е просто част от ежедневната закуска, учените твърдят, че тази обикновена напитка оказва много по-голямо влияние върху организма, отколкото може би сме предполагали.

Скорошно изследване показва, че редовната консумация на портокалов сок променя начина, по който хиляди гени в имунните ни клетки функционират.

Значителен брой от тези гени участват в механизми, които регулират кръвното налягане, намаляват възпалението и контролират метаболизма на захарта. Тези процеси са критично важни за дългосрочното здраве на сърдечно-съдовата система.

Дейвид С. Гейз, старши преподавател по химическа патология в Университета на Уестминстър, обяснява в The Conversation промените, които консумацията на портокалов сок предизвиква в човешкия организъм, подкрепяйки се от примери от изследвания. В едно от тях възрастни хора пиха по 500 мл чист пастьоризиран портокалов сок всеки ден в продължение на два месеца. След 60 дни, гени, свързани с възпалението, като NAMPT, IL6, IL1B и NLRP3 — които се активират при стрес — показаха по-ниска активност. Генът SGK1, който влияе на способността на бъбреците да задържат натрий, също прояви по-ниска активност. Тези промени съответстват на предишни резултати, показващи, че редовната консумация на портокалов сок понижава кръвното налягане при млади възрастни.

Според изследователите резултатите показват, че портокаловият сок предизвиква малки, но значими промени в регулаторните системи на организма, водещи до отпускане на кръвоносните съдове, намаляване на възпалението и защита на сърцето.

Антиоксидантните и противовъзпалителните свойства на флавоноида хесперидин в портокалите са известни отдавна. Новото изследване също показва, че процеси като високо кръвно налягане, баланс на холестерола и метаболизма на захарта се влияят от този естествен компонент.

Типът тяло също модифицира реакцията. Гените, свързани с метаболизма на мазнините, са по-силно засегнати при хора с наднормено тегло, докато гените, свързани с възпалението, показват по-изразени промени при по-слаби участници. Според анализ на 15 контролирани изследвания с участие на 639 души, редовната консумация на портокалов сок може да намали инсулиновата резистентност и LDL-холестерола. Инсулиновата резистентност е ключов индикатор за преддиабет, докато високият холестерол увеличава риска от сърдечни заболявания.

В друго изследване с участници с наднормено тегло, няколко седмици ежедневна консумация на портокалов сок леко понижи систоличното кръвно налягане и повиши нивата на HDL, известен като „добрия“ холестерол.

Макар тези промени да изглеждат малки, те могат да имат значително влияние върху здравето на сърцето с течение на годините. Изследвания на метаболити показват, че портокаловият сок влияе върху използването на енергия, междуклетъчната комуникация и възпалителните пътища. След един месец доброволци, пиещи сок от червен портокал, показват увеличение на чревните бактерии, които произвеждат късоверижни мастни киселини — вещества, свързани със здравословно кръвно налягане и ниски нива на възпаление.

В проучване с хора с метаболитен синдром, портокаловият сок подобри функцията на ендотела — способността на съдовете да се отпускат и разширяват. По-добрата ендотелна функция е свързана с по-нисък риск от инфаркт.

Въпреки че някои изследвания не са открили големи промени в HDL и триглицеридите, общата тенденция показва, че портокаловият сок намалява възпалението, подобрява кръвообращението и подобрява показатели, свързани с риска от сърдечни заболявания.

Проучване в завод за портокалов сок в Бразилия установи, че работниците имат по-ниски нива на apo-B — маркер, който отразява холестеролно-съдържащи частици, увеличаващи риска от инфаркт.