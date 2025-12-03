ГЕРБ - СДС настояват диалогът между бизнеса и синдикатите да продължи

Представители на парламентарната група на ГЕРБ - СДС коментираха актуалната политическа обстановка и напрежението около Бюджет 2026 минути преди началото на днешното пленарно заседание. Основен акцент в изказванията им беше процедурата по оттегляне на финансовата рамка и работата на органите на реда по време на масовите демонстрации в началото на седмицата.

Надежда за конструктивен диалог

Йорданка Фандъкова от ГЕРБ - СДС подчерта важността на тристранното сътрудничество в този критичен момент. Пред журналисти в кулоарите на Народното събрание тя потвърди, че днес депутатите ще задвижат процедурата по преразглеждане на бюджетните параметри.

"Днес ще разгледаме искането за оттегляне на бюджета и се надявам диалогът, който се възстанови вчера между бизнеса и синдикатите, да продължи", заяви Йорданка Фандъкова, цитирана от БТА.

Изказването ѝ дойде в отговор на въпрос дали оттеглянето на бюджета е достатъчна мярка, за да отговори на исканията на протестиращите граждани. Припомняме, че вчера социалните партньори и представители на бизнеса проведоха срещи, за да обсъдят спорните моменти в план-сметката за следващата година.

Висока оценка за МВР

Бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ГЕРБ - СДС Младен Маринов коментира действията на полицията по време на мащабния протест, който се проведе в понеделник, 1 декември. Въпреки напрежението и хилядите недоволни граждани по улиците, Маринов бе категоричен в оценката си за работата на униформените.

Той заяви, че спрямо сложната ситуация служителите на МВР са се справили перфектно с охраната на обществения ред по време на демонстрациите срещу проектобюджета. Оценката идва на фона на засиленото полицейско присъствие в центъра на София в началото на седмицата, когато недоволството ескалира заради предвидените икономически мерки.