Миролюба Бенатова: Интересно как от бюджет темата мина към оставка на правителството

Ситуацията в страната все повече напомня на събитията от 2013 година, но с един съществен нюанс – сезонът е зима и радикализацията на протестите е по-вероятна. Това коментира журналистът Миролюба Бенатова в своя профил в социалните мрежи, анализирайки политическото напрежение от последните дни.

Бенатова прави директен паралел между настоящия премиер Росен Желязков и Пламен Орешарски, като акцентира върху реакцията на властта спрямо фигурата на Делян Пеевски.

Паралелът 2013 – 2025

"Няколко часа след протеста срещу Пеевски (2013 г.), той подаде оставка като председател на ДАНС. Но протестите преминаха в протести срещу кабинета 'Орешарски' и продължиха повече от година", припомня Бенатова хронологията на събитията от преди 12 години.

Според нея, въпреки че тогавашното правителство не е паднало директно заради уличния натиск, сегашната ситуация крие по-големи рискове. "Сега не е лято. Зима е. И се готвят протести из цялата страна. Направиха се намеци за проливане на кръв", предупреждава журналистът.

Дистанцирането на властта

В анализа си Бенатова обръща внимание на поведението на настоящия министър-председател след ескалацията на напрежението и исканията за оставки.

"От вчерашните изказвания на Желязков (премиер като Орешарски) става ясно, че кабинетът се дистанцира от Пеевски", пише тя и задава ключовия въпрос дали отново сме свидетели на разрив в отношенията между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и Делян Пеевски – сценарий, разиграван и преди.

Бюджет или оставка

Журналистът отбелязва и съществената промяна във фокуса на общественото недоволство. Докато първоначалното напрежение бе провокирано от параметрите на Бюджет 2026, то бързо прерасна в политическо искане за край на управлението.

"За мен е интересно и как от бюджет, темата мина към оставка на правителството. Има голяма разлика", завършва коментара си Миролюба Бенатова.

Припомняме, че вчера премиерът Росен Желязков обяви, че правителството оттегля проектобюджета в опит да успокои напрежението, но бе категоричен, че кабинетът няма да подаде оставка седмици преди планираното влизане на България в еврозоната.