Мирните преговори в задънена улица: Няма пробив за Украйна и не се очертава среща Путин-Тръмп

Кремъл съобщи, че последният кръг от разговори с представители на президента на САЩ Доналд Тръмп не е довел до компромис за прекратяване на войната в Украйна, въпреки часове на обсъждания в Москва. Помощникът на Путин Юрий Ушаков заяви, че макар някои американски предложения да изглеждат „горе-долу приемливи“, други ключови условия остават недопустими за Русия и изискват допълнителни преговори. По думите му Москва е реагирала негативно на част от идеите, но е готова да разгледа определени елементи. Териториалните въпроси продължават да бъдат най-чувствителната тема и за двете страни.

На срещата присъстваха Путин, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър. Разговорите продължиха близо пет часа и, според Ушаков, са били насочени към основните концепции в американските предложения, а не към точния им текст. Освен първоначалния 28-точков американски план, Русия е получила още четири документа, чието съдържание Кремъл отказа да разкрие. Били засегнати и теми, свързани с потенциално икономическо сътрудничество между Москва и Вашингтон.

Относно евентуална среща между Путин и Тръмп, Ушаков бе категоричен, че такава не се подготвя. Той подчерта, че среща може да има само ако бъде постигнат реален напредък по дадено споразумение. Това изявление последва думите на украинския президент Володимир Зеленски, който заяви, че американската делегация ще предаде резултатите от разговорите в Москва директно на Киев. Зеленски уточни, че Украйна и САЩ вече работят по обновен мирен план, съкратен до около 20 точки, вместо предишните 28. Тръмп наскоро заяви, че е готов да се срещне и със Зеленски, и с Путин, но едва след като проектосделката бъде почти финализирана.

Срещата в Кремъл продължи значително по-дълго от предвиденото. Уиткоф и Къшнър пристигнаха в Москва по-рано през деня, посрещнати от Кирил Дмитриев - дългогодишен руски преговарящ и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции. Преди да се отправят към Кремъл, тримата се разходиха в централната част на Москва и обядваха заедно. Дмитриев определи разговорите като продуктивни. Държавните медии съобщиха, че срещата е започнала почти три часа по-късно от планираното, тъй като Путин по-рано е говорил на инвестиционен форум, където отправи критики към Европа.

Според руските медии на срещата е присъствал малък кръг висши кремълски представители, сред които Ушаков и Дмитриев. След края й Ушаков повтори, че въпреки конструктивния тон, двете страни все още не са постигнали средно положение. Той добави, че процесът ще продължи, въпреки че Москва наскоро отхвърли възможността за съществени отстъпки и обвърза всяко прекратяване на огъня с изтегляне на Украйна от територии, които все още контролира – изискване, което Киев категорично отхвърля.

Разговорите са част от по-широк дипломатически процес, ръководен от Уиткоф като пратеник на Тръмп. През последните седмици той проведе срещи с американски представители и украински официални лица в Женева и Флорида, включително с държавния секретар Марко Рубио и секретаря на украинския Съвет за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров. Зеленски, както и френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър, участваха в обща видеоконференция с Уиткоф, за да обсъдят резултатите от тези разговори.

Първоначалният американски план от ноември включваше спорни условия, сред които ограничаване на размера на украинската армия, отказ от амбициите за НАТО и изтегляне на войски от позиции, които Киев в момента държи. Kyiv Independent съобщи, че първият проект е бил изготвен с активно участие на Дмитриев. Ролята на Уиткоф привлече допълнително внимание след изтичане на записи, предполагащи, че той е давал съвети на руски представител как да влияе върху решенията във Вашингтон.

Срещата тази седмица беше шестият разговор между Уиткоф и Путин за годината, след подобни срещи през февруари, март, април и август, всяка с часове преговори. Американските официални лица сега очакват реакцията на Путин на последните предложения, но анализатори предупреждават, че очакванията за пробив остават сдържани.