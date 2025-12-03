12 лева за шаран на Никулден. Пазарите пълни
На общинския пазар в Монтана има изобилие от прясна риба. Предлага се най-вече сладководна риба, но има и замразена. Традиционният шаран се търгува по 11-12 лева за килограм. Търговците твърдят, че цената не е вдигана от няколко години.
Инспекторите от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Областната дирекция по безопасност на храните от седмица засилиха проверките. Засега няма хванати нарушители, предава БНР.
Търговията с риба на общинския пазар в Монтана от понеделник се раздвижи. Шаранът се предлага по 11-12 лева за килограм, по-скъп е голият. Белият амур е на същата цена. 14 лева е чистената пъстърва. 25 лева за килограм ще трябва да платите, ако искате да хапнете есетра. Толстолобът е 7.50 лв., толкова е и таранката. Естествено цените ги има и в евро.
21 са рибовъдните стопанства на територията на област Монтана, съобщи Ростислав Василев, началник сектор "Рибарство и контрол" в ИАРА Монтана.
Контролът за продажбата на риба е стриктен, като проверките ще продължат до Никулден. Повечето клиенти залагат на традиционния шаран за Никулден.
