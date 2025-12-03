Борисов: Ако сега падне правителството, следващите 3-4 месеца ще има хаос

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов раздели протеста от 1 декември срещу бюджета за 2026 година на две. "Искам да разделя протеста на две и да поздравя първата мирна част", посочи Борисов и допълни: "Полицията този път се справи много добре, вандалщините бяха организирани", посочи Борисов.

Той коментира вота на недоверие и поисканата им оставка: "Ако сега падне правителството, означава, че следващите 3-4 месеца ще има хаос, цените в магазините и секторите ще отидат в небесата, така ще се компрометира еврото, че може да се поиска да излезе"