Борисов: Ако сега падне правителството, следващите 3-4 месеца ще има хаос
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов раздели протеста от 1 декември срещу бюджета за 2026 година на две. "Искам да разделя протеста на две и да поздравя първата мирна част", посочи Борисов и допълни: "Полицията този път се справи много добре, вандалщините бяха организирани", посочи Борисов.
Той коментира вота на недоверие и поисканата им оставка: "Ако сега падне правителството, означава, че следващите 3-4 месеца ще има хаос, цените в магазините и секторите ще отидат в небесата, така ще се компрометира еврото, че може да се поиска да излезе"
Още по темата:
- » Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
- » Борисов: България ще влезе в еврозоната въпреки протестите
- » Борисов: Тези протести са за това - да не се приеме бюджет в евро
Коментирай
Най-четено от Политика
Последно от Политика