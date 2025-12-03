  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +13
Пловдив: +4 / +10
Варна: +10 / +13
Сандански: +8 / +11
Русе: +7 / +11
Добрич: +7 / +12
Видин: +6 / +8
Плевен: +5 / +10
Велико Търново: +2 / +11
Смолян: -1 / +5
Кюстендил: +5 / +7
Стара Загора: +4 / +10

Борисов: Ако сега падне правителството, следващите 3-4 месеца ще има хаос

  • Сподели в:
  • Viber
Борисов: Ако сега падне правителството, следващите 3-4 месеца ще има хаос
A A+ A++ A

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов раздели протеста от 1 декември срещу бюджета за 2026 година на две. "Искам да разделя протеста на две и да поздравя първата мирна част", посочи Борисов и допълни: "Полицията този път се справи много добре, вандалщините бяха организирани", посочи Борисов.

Той коментира вота на недоверие и поисканата им оставка: "Ако сега падне правителството, означава, че следващите 3-4 месеца ще има хаос, цените в магазините и секторите ще отидат в небесата, така ще се компрометира еврото, че може да се поиска да излезе"

#Борисов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите