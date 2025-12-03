Депутатите решават съдбата на Бюджет 2026

Народното събрание ще гласува днес дали да прекрати процедурата по приемането на държавния бюджет за 2026 година. Решението идва след инфарктен ден, в който премиерът Росен Желязков официално поиска оттеглянето на финансовата рамка в отговор на ескалиралото социално напрежение.

Вчера Министерският съвет проведе извънредни консултации със социалните партньори, на които бяха договорени ключови промени в план-сметката.

Цената на компромиса

В рамките на срещата в Министерството на финансите стана ясно, че държавата е готова да удовлетвори голяма част от исканията на бизнеса и синдикатите. Това обаче ще натовари хазната с допълнителни близо 1,5 милиарда евро.

Средствата ще бъдат осигурени чрез две основни мерки:

Намаляване на капиталовите разходи;

Премахване на обвързването на заплатите в сектор "Сигурност" и висшето образование със средната работна заплата за страната.

Ако депутатите не гласуват изтеглянето на бюджета днес, корекциите ще трябва да бъдат направени чрез предложения между първо и второ четене, като крайният срок за консенсус е този петък.

Ултиматумът на Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов излезе с остра позиция в социалната мрежа Facebook, поставяйки ултиматум към партньорите в управлението.

"Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет. Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори", заяви Бойко Борисов.

Решението на правителството за оттегляне на бюджета дойде броени часове след края на мащабните протести, които блокираха центъра на София и ключови точки в други градове на страната вчера.