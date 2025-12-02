Недоволството не спира: Протести срещу Бюджет 2026 и в сряда

Определена е датата за слеващия национален протест. Той ще се проведе на 3.12 в 12 града у нас. Повод за вълната от протестни действия стана Бюджет 2026 г.



Демонстрациите ще започнат в 18 часа в София, Пловдив, Бургас, Ловеч, Стара Загора, Сливен, Нова Загора, Добрич, Гоце Делчев, Велико Търново и Плевен.



Това ще бъде третият проед протест срещу Бюджет 2026 г. в столицата и вторият в останалите градове у нас.



