Рестарт за бюджета и ултиматум за оставка (ОБЗОР)

В отговор на гражданското недоволство властта оттегля бюджета. Според премиера утре това ще стане с решение на парламента, а кабинетът няма да подава оставка.

В отговор на протеста премиерът обяви, че оставка няма да има, ремонт на кабинета и оставки на министри също, но властта е чула хората и затова изтегля бюджета.

Това е станало с подписите на три от партиите - ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“.

„Отчитаме грешката и затова го изтегляме“, каза премиерът. Но допълни – „Ние ще абдикираме последни в навечерието на еврозоната.“

Часове след края на протеста тройната коалиция обяви - оттеглят Бюджет 2026 и утре това ще бъде гласувано от парламента, за да започне нова бюджетна процедура.

„Вчера правителството видя какво казаха гражданите на протеста и това е една от причините да се оттегли бюджета. 20 00 вече се поставят въпроси за оставка и вот на недоверие позицията ни е че следващите месеци са важни за политическата ориентация на България. Ние без бюджет на прага на еврото нямаме правото да абдикираме. ние ще абдикираме последни, признаваме грешката с бюджета и го оттегляме“, каза Росен Желязков, премиер на България.

Под проекта за оттегляне има три подписа - на ГЕРБ, БСП и ИТН.

„Ние сме тройна коалиция, започнахме с АПС, след това получихме от ДПС- НН подкрепа. Но от самото начало сме кабинет на малцинството“, добави Желязков.

Властта обяви още какво ще отпадне от финансовата рамка - пет ключови точки. Сред тях - автоматизмът на работните заплати в публичния сектор, скок на данък „Дивидент“, както и на социалните осигуровки. Отказват се и от идеите за купуване на „Лукойл“ и концесията на „Тотото“. За да има пари - ще се пести от капиталовата програма в отбраната, регионалното развитие и транспорта.

БСП, които преди дни обявиха, че е възможно да преосмислят участието си във властта, днес заявиха:

„Социалните придобивки, които договорихме, ще бъдат запазени и това беше категорично потвърдено както в разговора ми с министър-председателя, така и по време на заседанието на Съвета за съвместно управление.“

Опозицията обаче поиска сегашният бюджет да бъде с удължено действие.

„В този удължителен закон могат да се заложат примерно увеличените майчински и социални плащания, това няма да създаде проблеми“, каза Асен Василев, ПП-ДБ.

Желязков допусна, че този вариант е възможен. Възраждане видяха в днешните действия на кабинета само началото на процеса.

А на въпрос на bTV дали ще подаде оставка, или ще смени министри освен новия бюджет, премиерът каза, че това са политически решения и всичко е възможно. Останалите парламентарни сили запазиха мълчание.

Вероятно още в сряда със свое решение парламентът ще изтегли бюджета и ще рестартира процедурата.

Но - опозицията обяви, че това не е достатъчно. След като е станало ясно, че кабинетът няма намерение да подава оставка, в петък те внасят вот недоверие за цялостна политика, а по време на дебатите по него следващата седмица свикват трети протест под надслов "Стига! Достатъчно! Дайте шанс на бъдещето на България!".










