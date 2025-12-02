Иван Демерджиев: Държавността е в състояние на заложническа криза, напрежението не е стигнало пика си

Напрежението не е стигнало пика си. Единственият начин да се тушира е като се разпусне МС и се обявят нови избори".

Това заяви пред БНР Иван Демерджиев, бивш министър на вътрешните работи.

Той коментира и думите на президента Радев, че властта е бламирана, а предсрочните избори са единствен възможен път.

"Президентът даде много ясно да се разбере неговата позиция, че кризата, която се сформира в момента, не е предизвикана от спора за лошия проект за бюджет. Кризата е много по-дълбока. Тя е в държавното управление, в изпълнителната, в законодателната власт. Основава се на дълбокото противоречие между гражданите, които имат едно виждане за развитие на държавата и управляващите. Това противоречие роди протестите и ще продължава да ги засилва.

Хората на площадите заявиха, че не искат Борисов и Пеевски повече да управляват България. Ако управляващите игнорират протеста и продължат действията си по избиране на нов главен прокурор, който за следващите седем години да бетонира проблемите в съдебната система и да ги пази по начин, различен от предвидения в законите и Конституцията, тогава очаквам протестите да се засилят, да се стигне до радикализация на улицата".

Огромната част от хората протестираха мирно и искаха да заявят позицията си, отбеляза бившият вътрешен министър в предаването "Нещо повече".

"Първото, което трябваше да отчете полицията при организацията на този протест, е сливането на несъвместими доскоро групи граждани, които преди протестираха поотделно. Това създаде една взривоопасна смес, към която трябваше да се подходи много внимателно.

Не могат да не направят впечатление и изявленията на представители както на МВР, така и на прокуратурата, които разпространиха съобщения за данни за подготвени провокации и нападения над държавни институции. Този ход се анализира от експертите по комуникация като класическа психологическа операция, целяща да се демотивират по-умерените граждани да се присъединят към протеста.

Установи се, че има изолирани групи ултраси, които по някакъв начин се внедриха в протеста.

Отговорността трябва да я понесат управляващите. Това са Борисов и Пеевски. Най-малкото, което трябва да се случи, е оставка на ресорния министър".

Държавността в момента е в състояние на заложническа криза, смята Демерджиев.

"Институциите са превзети. Протестът свали маските окончателно. Показа се истинското лице на това управление. То е доста грозно и неприемливо за гражданите".

Събитията от вчера хвърлят светлина и върху кризата в политическия живот на страната, отбеляза той.

"Предстои сравнително дълъг период на нестабилност, при който сблъсъкът между държавата на Пеевски и държавата на гражданите ще определя съдбата на България. Всеки трябва да заяви ясно позицията си".