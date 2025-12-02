  • Instagram
Тръмп смята, че Украйна е злоупотребявала с американските данъкоплатци

Стопкадър/Х/@ReallyAmerican1
Доналд Тръмп смята, че украинските власти са злоупотребили със средства на американските данъкоплатци, изпратени от Вашингтон за Киев, заяви говорителката на Белия дом Каролайн Ливит на брифинг, цитирана от БГНЕС.

Президентът ясно заяви, когато каза снощи, че корупцията никога не е полезна и не иска да се злоупотребява с парите на американските данъкоплатци. Поради тази причина той прекрати безкрайните чекове, които предишната администрация изписваше, за да финансира тази война“, каза тя, когато беше помолена да коментира начина, по който САЩ реагират на разследванията за корупция във властта на Украйна.

Вашингтон продава оръжия на НАТО, които след това се изпращат в Украйна. Това е съвсем различна ситуация от тази, когато американският народ подписваше празни чекове, за да води война в далечна страна. Това не отслабва решимостта на администрацията да сложи край на тази война, но илюстрира ангажимента на президента винаги да поставя американския народ и американските данъкоплатци на първо място“, добави Ливит.



