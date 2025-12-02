Температурата пада за минути: Учените засичат рязко охлаждане от нищото

В последните месеци метеорологичните станции в Европа — включително и в България — започват да регистрират нещо, което до скоро звучеше като грешка в апаратурата: внезапно, почти мигновено спадане на температурата с 2 до 5 градуса, без преминаване на фронт, без промяна във времето, без видима причина.

Термометрите просто "падат", сякаш някой е дръпнал лоста на климатичната система.

Първоначално учените предполагат софтуерен дефект или локална аномалия. Но когато същите температурни сривове започват да се засичат в Германия, Чехия, Италия, Гърция и после в Северна Македония и България — става ясно, че става въпрос за нов, реален атмосферeн феномен.

Той вече има име: студени тропосферни импулси.

Какво всъщност се случва в небето?

Според последните анализи става дума за бързи, вертикални "струи" студен въздух, които се спускат от средните слоеве на тропосферата към земята. Това не е класическо нахлуване от север, нито пък локален фьон.

Това е като миниатюрно въздушно "падане" — малка част от атмосферата колабира надолу, охлаждайки въздуха под нея със скорост, която не сме свикнали да виждаме в нашия регион.

Температурата пада буквално за минути. Вятърът се променя рязко. Понякога дори се усеща внезапен порив, който няма никаква връзка с обстановката. Ако класическите промени във времето са като плавно преминаване от сцена към сцена, това е като внезапно светване на студен прожектор.

Как се образува този "студен импулс"?

Причината се крие в нестабилната вертикална структура на атмосферата. При специфични условия — особено в периоди със силна инверсия или при преминаване на висока влажност в средната тропосфера — въздухът губи равновесие. Нещо като "джоб студ" се откъсва и потъва към земята.

Най-често това се случва:

когато горният слой е по-студен и по-сух

когато има разслояване след слаб фронт

при рязка промяна в струйното течение

при изтъняване на облачните структури

Това движение е почти невидимо за големите синоптични модели. Само най-чувствителната апаратура го засича.

Защо се случва именно сега?

Атмосферата над Европа в последните години е в състояние на силно напрежение между топли и студени слоеве. Затова тя реагира на малки промени с ефекти, които преди просто не са били възможни.

Учените свързват явлението с два основни процеса:

затоплянето на повърхността и по-честите вълни в струйното течение.

Когато топлият въздух долу се срещне със силно охладен горен слой, атмосферата губи стабилност — и малки парчета от нея буквално се сриват надолу.

България вече усеща "студените падове"

През последните седмици сензорите в няколко станции — Сандански, Пловдив, Кнежа, Сливен и Кюстендил — засичат кратки температурни сривове, често между 2 и 3 градуса, които настъпват за под 10 минути.

Най-интересният случай идва от района на Плевен, където температурата е паднала с 4.2°C в рамките на пет минути, след което се стабилизирала, без никаква промяна в небето или вятъра.

Това е класически подпис на студен тропосферен импулс.

Какво означава това за времето?

Макар да звучат като любопитни аномалии, студените импулси имат реални последствия. Те могат да блокират разсейването на мъгли, да променят движението на ниските облаци, да усилят локалните ветрове, да доведат до мини инверсии или да променят поведението на валежите.

За синоптиците това означава, че прогнозите трябва да започнат да следят не само големите процеси, но и "микровертикалната" структура на въздуха — нещо, което до скоро се смяташе за маловажно.

След поредицата от микровихри, мистериозни светлинни колони и необясними пулсации в налягането, Европа добавя още един нов елемент към своята все по-сложна климатична система — студените импулси, които идват буквално "от нищото", пише Meteo Balkans.



