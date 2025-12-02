Култови сериали по телевизиите през новата 2026-а

Българското тв кино влиза в 2026 с темпо, каквото не сме виждали от години. Случва се нещо мащабно - режисьори рискуват, актьори се хвърлят в най-смелите роли, а сюжетите са толкова различни, че зрителят ще е прикован към избрания от него канал.

Най-големият шум започва от БНТ, които подготвят мистичния и мрачен "Мамник" - сериал по едноименния роман на Васил Попов, който съчетава криминално разследване, български фолклор и страховита атмосфера. В изолираното заради епидемия от ковид село Вракола започват да се случват убийства, хора се будят с белези, напомнящи за древни проклятия, а над всичко тегне легендата за крилатия демон Мамник. Виктор Божинов е режисьор, а Екатерина Лазаревска влиза като граничната полицайка Божана. Мариян Стефанов я следва като Митко, а Йордан Ръсин е местният полицай Камен, който знае повече, отколкото му е удобно да признае. Към тях се присъединяват легенди като Владимир Пенев и Ели Скорчева, които гарантират, че "Мамник" ще бъде едно от тв събитията на годината.

В “Мамник” Владо Пенев разнищва мистериите в село Вракола

БНТ атакува ефира през следващата година с още един сериал - приключенския "Ком - Емине", какъвто не е бил сниман досега у нас. Десет души тръгват по легендарния маршрут, носейки раници, тайни, страхове и надежди. Най-младият е на 18, най-възрастният на 70, а всички се борят едновременно с Балкана и със себе си. Под режисурата на Иван Владимиров и Бойко Боянов, с актьори като Атанас Атанасов, Александър Кънев, Константин Еленков, Деси Моралес и Лора Христова сериалът обещава да бъде пътуване - през планината, емоциите и истината, придружено със зрелищни кадри. Създаден е по мотиви от романа на Юлияна Дончева "Пътят" и ще разкаже историята в 12 епизода.

"Черешката на тортата" в портфолиото със сериали на БНТ обаче е шестият и най-мащабен по думите на продуцентите сезон на култовата поредица "Под прикритие". С роли в сериала влизат Радина Кърджилова и екранният Гунди - младият акьтор Павел Иванов. От тийзъра става ясно, че героинята на Кърджилова е определяна като "кралица на подземието" и "фаталната жена на подземния свят", докато колегата й е спряган за част от "най-голямата мафиотска структура" и един от приближените на Иво Андонов. В "Под прикритие" влиза и тежката артилерия на съвременното ни кино - Юлиан Вергов, за чийто герой се загатва, че ще е "новото лице на мафията", докато по всичко изглежда, че актрисата Велина Георгиева ще се превъплъти в ролята на неговата дъщеря - "разглезена наследница", която ще се забърка в криминален екшън. От продуцентите на звездния сериал научаваме, че по време на снимките са били изстреляни над 5000 патрона само за два дни, десетки автомобили са били използвани за каскади и на терен е имало 12 едновременно работещи каскадьори. В шести сезон на "Под прикритие" ще видим завръщането на знакови персонажи като Иво Андонов (Захари Бахаров), Росен Гацов - Куката (Мариан Вълев), Тишо - Големия Близнак (Кирил Ефремов), както и Ния (Йоанна Темелкова) - дъщерята на Петър Туджаров. А и самият Джаро (Михаил Билалов) също ще бъде в играта.

Но ако БНТ сглобява приключения, екшън и легенди, то Нова телевизия залага на криминална драма. "Дъждът оставя следи" е проектът, който ще покаже Герасим Георгиев-Геро в съвсем различна светлина. Тук няма комедия, няма усмивки - Геро влиза в ролята на разследващ полицай в история за престъпление, извършено в Рилския манастир, където всяка тайна е пазена от поколения. Христина Джурова е неговата партньорка - хладнокръвна, аналитична и готова да прекрачи граници, които другите не смеят. Режисурата е поверена на Кристина Грозева и Петър Вълчанов, а музиката - на Максим Ешкенази. Рядко се събира подобен екип в български сериал - затова очакванията са огромни.

Геро дебютира като разследващ полицай в криминалната драма “Дъждът оставя следи” по Нова телевизия

"България Днес" научи в аванс и одобрените тв сериали, които ще се реализират през 2026 г. Младият, но вече заслужено утвърден режисьор Павел Веснаков дебютира в непривичен досега за него жанр - комедията. Веснаков е и сценарист на 12-серийната поредица "Летище", а негов съавтор е звездната сценаристка Христина Апостолова, половинка на продуцента Евтим Милошев.

Като сценарист дебютира и популярният актьор и тв водещ Ники Станоев на 120-серийния ситком "Хоум офис", научи още вестникът. Над сценария на побългарената версия на култовия американски ситком "Офисът" е работил още Михаил Казаков, а негов режисьор е Кирил Добрев.

БНТ залага през 2026 г. и на мащабни художествени поредици за миналото. През следващата година от нейния екран ще следим историческия екшън "Огън в зениците" под режисурата на Виктор Чучков и автор на сценария Валентина Минкова.







