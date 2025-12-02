  • Instagram
Въоръжен грабеж в Банско

Въоръжен грабеж в Банско
Въоръжен грабеж е извършен снощи в Банско, съобщиха от прокуратурата.

Под ръководството на Районна прокуратура - Благоевград, Териториално отделение - Разлог, се водят действия по разследване за престъплението.

По делото е установено, че около 00,50 ч. в бензиностанция на ул. Патриарх Евтимий в Банско била отнета парична сума в размер на 240 лв. от продавач-консултант на търговския обект. Спрямо пострадалата била употребена сила и заплашване с насочване на пистолет.

Извършителят на престъплението е установен. Той е на 24 години.

С постановление на прокурор лицето е привлечено в качеството на обвиняем и е задържано за срок до 72 часа.

