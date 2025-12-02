Ивелин Михайлов: Трябва да махнем тези два тумора, Пеевски и Борисов

Председателят на парламентарната група на "Величие" Ивелин Михайлов призова опозиционните партии да не се разделят, за да се постигне крайната цел - оставка на правителството:

"Не е достатъчно да има нов бюджет, защото какъвто и бюджет да дадеш на крадци, те отново ще откраднат и отново ще направят нещо, което ние не искаме. Така че подкрепям "на 100%" призива на хората - защото аз бях във Варна вчера и чух, че хората говореха "Оставка", те не говореха за бюджета. Ние трябва да махнем тези два тумора - Пеевски и Борисов, които от много време изсмукват силите на българския народ".



