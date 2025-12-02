Асен Василев: В петък внасяме вот на недоверие

„Продължаваме промяната–Демократична България“ внася вот на недоверие към правителството в петък. Следващата седмица – по време на дебатите – ще има още по-голям протест. Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев във видеообръщение в социалните мрежи.

„Искам да благодаря на всички, които излязоха на историческия голям протест на 1-ви декември. За това, че останахме мирни, за това, че ясно заявихме какво искаме, а то е Борисов и Пеевски да спрат да крадат българския народ и да крадат бъдещето на децат ни“, съобщи той.

По думите му тези хора „явно са решили да взривят държавата“.

„Преди малко Росен Желязков съобщи, че нямало да подават оставка. Ще им помогнем! В петък ще внесем вот на недоверие, а следващата седмица, когато се дебатира вотът на недоверие, ще бъде още по-големият протест, на който ясно ще им кажем „Стига“, „Достатъчно“ и „Дайте шанс на бъдещето на България“, каза Асен Василев.

