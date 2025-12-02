Президентът Радев в обръщението си: Оставка на правителството и предсрочни избори!

Президентът Румен Радев поиска оставката на правителството и нови предсрочни избори. Това обяви самият той в извънредно обръщение към народа.

"Дълго таеното недоволство на българите се изля на площадите. Хиляди скандираха оставка, не ги отказаха опитите на политическата класа и медийните й рупори да всеят разкол. Има чувства отвъд разлома, които всеки таи в сърцето си. Грижата да осигуриш бъдеще на децата си. Опитите протестът да бъде представен като бунт срещу бюджета подценяват самото събитие. Че е бунт само на младите, омаловажават процеса. Българите надигнаха глас срещу похитената държава, корупцията, беззаконието и опита политическата класа да не чуе гласа им, срещу безпринципна сглобка, която разделя обществото ни на два етажа: на властимащите, готови на всякакви кръвосмешения помежду си и излъганите избиратели, които гласуват с надежда, но получават лъжи. Българите надигнаха глас срещу олигарсите, които изгониха близките им", заяви президентът.

"Подценихте търпението на ветераните от прехода, не отчетохте и порива на хиляди млади хора. Всички вие, които изпълнихте площадите и издигнахте глас, срещу безчинствата на олигарсите, и понасяте несгодите на несправедливостите. Обръщам се към всички вас с вярата, че няма да пропилеем този шанс да променим България. Знаем от опит защо сме се събрали. България има нужда от реална промяна, която да води към заздравяване на държавността, което сегашната сглобка не може да направи. Оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път нататък", категоричен бе той.

Още в късните часове в понеделник, Радев заяви, че правителството трябва да подаде оставка. Направи го с пост във фейсбук, след като провокатори и агитки потрошиха офис на ГЕРБ в район "Оборище", полицейски бус, трамваи, стоп колчета и др. пред централата на ДПС-Ново начало и на бул. "Дондуков" в столицата. Вандалщините се разразиха в района след 21:30 ч. По това време спря и токът в центъра на София, а мирният протест на десетки хиляди пред сградата на Народното събрание прерасна в шествие.

Последният път, когато държавният глава направи обръщение към народа, бе в Деня на Европа (9 май). Тогава Румен Радев обяви, че внася в Народното събрание искане за провеждане на национален референдум за влизането на България в еврозоната.