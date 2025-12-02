  • Instagram
Бившият дипломат №1 на ЕС Федерика Могерини е задържана за измама

Бившият дипломат №1 на ЕС Федерика Могерини е задържана за измама

БТА - архив
Бившият първи дипломат на Европейския съюз е задържана в рамките на разследване за предполагаема измама при обучението на бъдещи дипломати, съобщи за АФП запознат с въпроса източник.

Могерини, която бе върховен представител за външната политика на ЕС от 2014 до 2019 г., сега ръководи Колежа на Европа, който бе претърсен при разследването заедно с офиси на Европейската служба за външна дейност.

Тя е задържана е заедно с още двама души.

По-рано бе съобщено, че белгийската федерална полиция е извършила претърсвания в няколко сгради на Колежа на Европа в Брюж, в Европейската служба за външна дейност в Брюксел и в домовете на заподозрените. Действията са свързани с проекта за Дипломатическата академия на ЕС – деветмесечна програма за обучение на млади дипломати от страните членки, която е била възложена от Европейската служба за външна дейност на Колежа на Европа за периода 2021–2022 г. след провеждането на тръжна процедура.

