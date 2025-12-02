  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +10
Пловдив: +5 / +8
Варна: +8 / +9
Сандански: +7 / +10
Русе: +6 / +8
Добрич: +5 / +6
Видин: +4 / +7
Плевен: +4 / +6
Велико Търново: +2 / +6
Смолян: -1 / +2
Кюстендил: +3 / +6
Стара Загора: +5 / +7

Откриха редовна автобусна линия летище "Истанбул" – България

  • Сподели в:
  • Viber
Откриха редовна автобусна линия летище "Истанбул" – България

Летище "Истанбул"
A A+ A++ A

От днес от летище "Истанбул“ започва да функционира нова редовна международна автобусна линия между Турция и България. По маршрута ще се изпълняват общо четири курса дневно – два в посока България и два към Турция.

Линията свързва Летище "Истанбул“ с Къркларели, ГКПП Дерекьой, Малко Търново, Бургас и крайната дестинация – Варна.

Официалният транспортен партньор на Летище "Истанбул“ – Havalines, подчертава, че новата линия осигурява директна, удобна и бърза връзка както за пътниците, пристигащи в Истанбул, така и за тези, пътуващи от България към Турция.

#Истанбул #автобуси

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Транспорт
Последно от Транспорт

Всички новини от Транспорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите