И Божинката на протеста снощи: Нещо в мен каза, че трябва да съм там

Бившият футболист и български национал Валери Божинов присъства на мащабния протест в центъра на София в понеделник вечерта. Основното негодувание на гражданите е срещу проекта за бюджет за 2026 г., но мнозина поискаха и оставка на настоящето правителство.

(Във видеото: Равносметката след 1 декември: Мирен протест, последван от сблъсъци с полиция, палежи, задържани и пострадали)

Божинов беше в компанията на друг ветеран – Пламен Крумов, с когото бяха съотборници в Левски. Валери сподели снимка с колегата си и написа в социалните мрежи:

"Бях там днес. Усетих напрежението, гнева, надеждата. Улиците бяха пълни с хора, които не искат да мълчат повече. За мен това не беше просто протест, беше момент, в който почувствах, че гласът ми има значение. Излязох, защото ми писна да гледам отстрани.

Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там. Излязох, защото искам по-добро бъдеще за мен, за децата ми, за семейството ми, за целия български народ! Радвам се и съм благодарен, че го направих. Заедно можем да постигнем всичко, нека бъдем единни за едно обща цел – за по-добра България, силни като един юмрук. България е над всичко и всички".