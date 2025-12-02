  • Instagram
"Подкупи и корупция": Арести в службата на Кая Калас в Брюксел и Колежа на Европа в Брюж

"Подкупи и корупция": Арести в службата на Кая Калас в Брюксел и Колежа на Европа в Брюж
Белгийската полиция проведе претърсвания в централата на дипломатическата служба на ЕС в Брюксел. Това се посочва в съобщение на ЕК.

Около десет полицейски служители са влезли в централата на Европейската служба за външни отношения (ЕСВД) в Брюксел на 2 декември. Посочва се, че претърсвания са проведени и в Колежа на Европа в Брюге и в частни домове. Обските са свързани с разследване на възможно нецелево използване на средства на ЕС. По време на претърсванията правоохранителните органи са иззели документи, както и са задържали трима души, заподозрени в измама с "покупки", "корупция" и "престъпен конфликт на интереси".


#ЕС #ЕК

