"Подкупи и корупция": Арести в службата на Кая Калас в Брюксел и Колежа на Европа в Брюж
Белгийската полиция проведе претърсвания в централата на дипломатическата служба на ЕС в Брюксел. Това се посочва в съобщение на ЕК.
Около десет полицейски служители са влезли в централата на Европейската служба за външни отношения (ЕСВД) в Брюксел на 2 декември. Посочва се, че претърсвания са проведени и в Колежа на Европа в Брюге и в частни домове. Обските са свързани с разследване на възможно нецелево използване на средства на ЕС. По време на претърсванията правоохранителните органи са иззели документи, както и са задържали трима души, заподозрени в измама с "покупки", "корупция" и "престъпен конфликт на интереси".
