Дипломатически совалки за мир: Зеленски - в Дъблин, Уиткоф - в Кремъл

Продължават дипломатическите совалки за договарянето на мир в Украйна. След Париж украинският президент Володимир Зеленски и съпругата му Олена пристигнаха в Дъблин. Днес следобед специалният пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф ще разговаря в Москва с руския президент Владимир Путин. Вашингтон изрази оптимизъм за споразумението за прекратяване на войната в Украйна. На този фон Русия обяви, че е поела контрола над ключовия град Покровск.

Ирландският премиер Михол Мартин лично посрещна украинския президент Володимир Зеленски на летището в Дъблин късно снощи. В рамките на първото държавно посещение на Зеленски в Ирландия са включени двустранни срещи с министър-председателя и президента на страната, реч пред ирландския парламент и откриване на икономически форум Ирландия-Украйна.

В Москва руският президент Владимир Путин ще разговаря с американския специален пратеник Стив Уиткоф. Очаква се на срещата да присъства и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър, когото виждаме през последните дни като външен съветник в дипломатическите преговори. Срещата в руската столица идва след двудневни преговори във Флорида между украински и американски официални представители.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Администрацията е оптимистично настроена. Целият екип на президента, включително специалният пратеник Уиткоф, държавният секретар Рубио, вицепрезидентът, самият президент, както и военният министър Хегсет работят усилено и всички искат тази война наистина да приключи".

Руското министерство на отбраната разпространи видео, за което твърди, че е от украинския град Покровск - на него се виждат руски войници със знамето на Русия.