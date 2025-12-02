Ново предупреждение за банкоматите. Какво става на Нова година

Банковите системи ще бъдат пренастроени към работа с евро в периода 31 декември – 2 януари, а през празничните дни картите ще могат да се използват за плащания на ПОС терминали и онлайн, включително в новогодишната нощ, с изключение на кратък интервал за техническо пренастройване, започващ в 22:00 ч. на 31 декември.

Това съобщават от „УниКредит Булбанк“ във връзка наближаващото присъединяване на България към еврозоната от 1 януари 2026 година.

От банката уточняват, че след полунощ на 1 януари всички картови плащания ще се извършват в евро, а банкоматната мрежа ще започне поетапно да разпространява евробанкноти, като пълното пренастройване ще бъде завършено до един час след настъпването на новата година.

До края на 2025 г. всички АТМ устройства на банката ще изплащат суми в левове, но от първите часове на 2026 г. тегленето ще бъде възможно единствено в евро. Банката препоръчва на своите клиенти да осигурят достатъчна наличност по картите си преди празничните дни и да предвидят известна сума в брой в левове за новогодишната нощ, като левови банкноти и монети ще могат да се използват през целия месец януари в периода на двойно обращение.

Депозитните банкомати ще приемат вноски в левове до 10:00 ч. на 30 декември 2025 г., след което функцията временно ще бъде спряна. В началото на януари 2026 г. депозитите ще бъдат възобновени, но вече само в евро.



До 30 юни 2026 г. всички клонове с касова дейност ще приемат левови вноски на каса по лични сметки без допълнителна такса. В допълнение, банката организира приемането и обмяната на български монети – от януари до края на юни 2026 г. обмяната ще бъде безплатна, като в определени филиали ще се приемат неограничени количества монети, задължително предварително сортирани.

Съществуващите банкови карти остават напълно валидни и няма нужда от тяхното преиздаване. Балансът, ПИН кодът, номерът на картата и начините за използване на АТМ и ПОС терминали се запазват.