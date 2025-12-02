Красимир Каракачанов: Младите поискаха бъдещето си, а управляващите ги нарекоха провокатори

Партиите от т.нар. "сглобка" – ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ, в един глас обвиниха младите хора от вчерашния протест, че са провокатори и екстремисти. Това заяви лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов в остра позиция, публикувана в социалната мрежа Facebook. Той защити протестиращите и нападна както управляващите, така и тези, които се опитват да оглавят недоволството.

Атака срещу "сглобката"

Каракачанов категорично отхвърли тезата за "погром" от страна на протестиращите, като насочи обвинението обратно към политическия елит.



"Истинският погром над България се случваше през последните 4-5 години, докато същите тези партии управляваха заедно - явно и задкулисно, в престъпен антибългарски сговор", написа той.

Според бившия вицепремиер, част от тази група – визирайки ПП-ДБ – сега се опитва да се "присламчи към властта" под предлог, че иска само редакция на Бюджет 2026 заради еврозоната.

"Не, пазят го, защото виждат в него шанс за себе си – да се включат в грабежа", допълни Каракачанов.

Защита на "радикалните" млади

Лидерът на ВМРО подчерта, че младите хора, които преобладаваха на протеста в понеделник вечерта, мразят "безплатно" както настоящите, така и бившите управляващи. Той разтълкува радикалните действия и скандирания като естествена реакция на натрупания гняв.



"Младите няма да позволят сегашните псевдо евроатлантици да бъдат сменени от вчерашните такива", смята Каракачанов. Според него новото поколение не иска "покорна на Брюксел България", а суверенитет и законност.

"Те усетиха сценария, в който активно участва ПП-ДБ, и не се подчиниха. Те разбраха, че с 'мирни разходки' по жълтите павета няма да отвоюват бъдещето си", заяви още той, визирайки лозунгите "Свобода или смърт", които се видяха на протеста.

Остра критика към Асен Василев

Каракачанов коментира и опитите на политически лица да контролират тълпата, като конкретно спомена съпредседателя на "Продължаваме промяната".



"Те не послушаха смешните призиви на Асен Василев да скандират само срещу бюджета. Те изляха омразата си към новия тоталитарен режим", написа войводата.

В заключение той предупреди, че управляващите сами са създали условията за тази ескалация и сега не могат да контролират процесите.

"Отговорността за случилото се е на управляващите и подчинената им псевдоопозиция - не на младите, които си поискаха бъдещето!", завърши Каракачанов.