Обширен наръчник и списък за пазаруване за тържествената вечеря на Никулден
Какво да закупят и какво да сготвят домашните, за да изпълнят традицията и да зарадват гостите си с нещо вкусно
Никулден е един от най-почитаните зимни празници в България — денят на Свети Николай Чудотворец, покровител на моряците, рибарите, търговците и банкерите. Освен духовното значение, празникът е обвързан с богата кулинарна традиция. Според поверията на трапезата задължително трябва да се използва риба, като най-уважаван избор е шаранът , приготвен цял, пълен и печен.
За да бъде вечерята едновременно традиционна, вкусна и впечатляваща, ето един пълен наръчник за пазаруване, подготовка и сервиране.
Основни други ястия за Никулден
Пълнен шаран – звездата на трапезата
Класическото блюдо е цял шаран, напълнен със смес от лук, ориз, стафиди, орехи и подправки. В много региони се приготвя като "шаран по никулденски" или в тесто (рибник) , което прави още по-внушителен на вид.
Продукти за традиционен пълен шаран:
1 цял шаран (2–3 кг)
300 г лук
200 г ориз
50–70 г стафиди
100 г орехи
Домати (по избор – пресни или от буркан)
Сол, черен пипер, чубрица, дафинов лист
Лимон
Олио или зехтин
По традиция – хляб или тесто, ако ще се прави рибник
Рибена чорба
Перфектно начало на празничната вечер.
Продукти:
Риба (част от шарана или отделно закупена бяла риба)
Моркови, лук, целина
Ориз
Дафинов лист
Магданоз, черен пипер
Лимон за сервиране
Постни/вегетариански ястия (допълват традицията)
Никулден не е строг пост, но по традиция на трапезата присъстват и растителни ястия.
Предложения:
Постни сарми с ориз
Боб в гърне
Задушено зеле или коледна кисела зелева салата
Пълни чушки с боб
Хляб или обредна пита
Питата е символ на благополучие. Може да е сладка, плетена, с късмет или просто домашна.
Модерни идеи за по-впечатляващо меню
Ако искате да разнообразите традиционната трапеза:
Шаран на фурна с бяло вино и билки
Пълнен с лимон, целина и мащерка
Сервиран със запечени картофи
Рибно филе на грил (сьомга, лаврак, пъстърва)
За гостите, които не харесват шаран.
Мезета с морски дарове
Салата с пушена скумрия
Маринован аншоа
Скариди в масло и чесън
Десерти за празнична атмосфера
Орехов пай (символ на богатство и здраве)
Тиквеник с мед
Меденки или сладки с орехи
Подробен списък за пазаруване за Никулден
Риба и морски дарове
☑ Цял шаран (2–3 кг)
☑ Допълнителна риба – пъстърва, лаврак, скумрия или сьомга
☑ Костни части за рибена чорба (по желание)
☑ Морски дарове – скариди, миди, калмари (ако включите модерни ястия)
Зеленчуци
☑ Лук – 1 кг
☑ Моркови – 0.5 кг
☑ Целина (корен или стръкове)
☑ Чесън
☑ Картофи
☑ Пресен лимон
☑ Зеле или кисело зеле
☑ Чушки (сухи за пълнене)
Зърнени и бобови
☑ Ориз – 1 кг
☑ Боб – 1 пакет
☑ Брашно – за тесто или за хляб
Ядки и сушени плодове
☑ Орехи
☑ Стафиди
☑ Сушени сливи (по желание при попълненото)
Подправки и масла
☑ Сол, черен пипер
☑ Дафинов лист
☑ Чубрица, девесил (перфектен за рибена чорба)
☑ Пушен червен пипер (модерен акцент за риба)
☑ Олио или зехтин
Хляб и тестени
☑ Брашно
☑ Мая
☑ Яйца и масло (ако питата не е постна)
Десерти
☑ Мед
☑ Канела
☑ Орехи
☑ Тиква
Напитки
☑ Бяло вино (за готвене и за сервиране)
☑ Ракия за мезетата
☑ Домашна лимонада или сок
Съвети за организацията
Купете шарана 1–2 дни предварително
По-разумно е, защото изборът на 6 декември сутрин е ограничен и по-скъп.
Приговете част от ястията от предния ден
Пълните чушки
Постният боб
Тиквеника
Част от салатите
Спазете традицията, но гответе според вкуса на гостите
Не е задължително всичко да бъде строго – традиционното важно е да бъде вкусно.
Примерно пълно меню за Никулден
Предистия
Салата с пушена риба
Студени мезета (маслини, мариновани зеленчуци, сирена)
Основни ясния
Пълен шаран по никулденски
Рибена чорба
Печена сьомга с билки (алтернативна опция)
Гарнитури
Картофи соте
Задушено зеле
Ориз със зеленчуци
Десерт
Тиквеник с мед
Орехови сладки
Никулденската трапеза е не просто празнично меню — тя е ритуал, който събира семейството и близките около топлината на дома. Комбинацията от всички рецепти и модерни акценти може да включи вечерта в истинско кулинарно преживяване.
