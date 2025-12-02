Обширен наръчник и списък за пазаруване за тържествената вечеря на Никулден

Какво да закупят и какво да сготвят домашните, за да изпълнят традицията и да зарадват гостите си с нещо вкусно

Никулден е един от най-почитаните зимни празници в България — денят на Свети Николай Чудотворец, покровител на моряците, рибарите, търговците и банкерите. Освен духовното значение, празникът е обвързан с богата кулинарна традиция. Според поверията на трапезата задължително трябва да се използва риба, като най-уважаван избор е шаранът , приготвен цял, пълен и печен.

За да бъде вечерята едновременно традиционна, вкусна и впечатляваща, ето един пълен наръчник за пазаруване, подготовка и сервиране.

Основни други ястия за Никулден

Пълнен шаран – звездата на трапезата

Класическото блюдо е цял шаран, напълнен със смес от лук, ориз, стафиди, орехи и подправки. В много региони се приготвя като "шаран по никулденски" или в тесто (рибник) , което прави още по-внушителен на вид.

Продукти за традиционен пълен шаран:

1 цял шаран (2–3 кг)

300 г лук

200 г ориз

50–70 г стафиди

100 г орехи

Домати (по избор – пресни или от буркан)

Сол, черен пипер, чубрица, дафинов лист

Лимон

Олио или зехтин

По традиция – хляб или тесто, ако ще се прави рибник

Рибена чорба

Перфектно начало на празничната вечер.

Продукти:

Риба (част от шарана или отделно закупена бяла риба)

Моркови, лук, целина

Ориз

Дафинов лист

Магданоз, черен пипер

Лимон за сервиране

Постни/вегетариански ястия (допълват традицията)

Никулден не е строг пост, но по традиция на трапезата присъстват и растителни ястия.

Предложения:

Постни сарми с ориз

Боб в гърне

Задушено зеле или коледна кисела зелева салата

Пълни чушки с боб

Хляб или обредна пита

Питата е символ на благополучие. Може да е сладка, плетена, с късмет или просто домашна.

Модерни идеи за по-впечатляващо меню

Ако искате да разнообразите традиционната трапеза:

Шаран на фурна с бяло вино и билки

Пълнен с лимон, целина и мащерка

Сервиран със запечени картофи

Рибно филе на грил (сьомга, лаврак, пъстърва)

За гостите, които не харесват шаран.

Мезета с морски дарове

Салата с пушена скумрия

Маринован аншоа

Скариди в масло и чесън

Десерти за празнична атмосфера

Орехов пай (символ на богатство и здраве)

Тиквеник с мед

Меденки или сладки с орехи

Подробен списък за пазаруване за Никулден

Риба и морски дарове

☑ Цял шаран (2–3 кг)

☑ Допълнителна риба – пъстърва, лаврак, скумрия или сьомга

☑ Костни части за рибена чорба (по желание)

☑ Морски дарове – скариди, миди, калмари (ако включите модерни ястия)

Зеленчуци

☑ Лук – 1 кг

☑ Моркови – 0.5 кг

☑ Целина (корен или стръкове)

☑ Чесън

☑ Картофи

☑ Пресен лимон

☑ Зеле или кисело зеле

☑ Чушки (сухи за пълнене)

Зърнени и бобови

☑ Ориз – 1 кг

☑ Боб – 1 пакет

☑ Брашно – за тесто или за хляб

Ядки и сушени плодове

☑ Орехи

☑ Стафиди

☑ Сушени сливи (по желание при попълненото)

Подправки и масла

☑ Сол, черен пипер

☑ Дафинов лист

☑ Чубрица, девесил (перфектен за рибена чорба)

☑ Пушен червен пипер (модерен акцент за риба)

☑ Олио или зехтин

Хляб и тестени

☑ Брашно

☑ Мая

☑ Яйца и масло (ако питата не е постна)

Десерти

☑ Мед

☑ Канела

☑ Орехи

☑ Тиква

Напитки

☑ Бяло вино (за готвене и за сервиране)

☑ Ракия за мезетата

☑ Домашна лимонада или сок

Съвети за организацията

Купете шарана 1–2 дни предварително

По-разумно е, защото изборът на 6 декември сутрин е ограничен и по-скъп.

Приговете част от ястията от предния ден

Пълните чушки

Постният боб

Тиквеника

Част от салатите

Спазете традицията, но гответе според вкуса на гостите

Не е задължително всичко да бъде строго – традиционното важно е да бъде вкусно.

Примерно пълно меню за Никулден

Предистия

Салата с пушена риба

Студени мезета (маслини, мариновани зеленчуци, сирена)

Основни ясния

Пълен шаран по никулденски

Рибена чорба

Печена сьомга с билки (алтернативна опция)

Гарнитури

Картофи соте

Задушено зеле

Ориз със зеленчуци

Десерт

Тиквеник с мед

Орехови сладки

Никулденската трапеза е не просто празнично меню — тя е ритуал, който събира семейството и близките около топлината на дома. Комбинацията от всички рецепти и модерни акценти може да включи вечерта в истинско кулинарно преживяване.