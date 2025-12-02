След протестите: Цялата опозиция вече говори за предсрочни избори, управляващите партии не са казали нито дума

Какви са политическите реакции от протеста снощи? Такива има, но не от всички. Опозицията поиска оставката на кабинета, от пресслужбата на правителството обявиха, че внасят искане за изтегляне на бюджет 2026 г. А в този момент започва Съветът за съвместно управление. Екип на bTV видя част от колите на управляващите.

Още късно снощи президентът Румен Радев призова за край на насилието и нови предсрочни избори. За нови избори вече категорично говори и цялата опозиция в лицето на ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ.

На обратния полюс - "ДПС-Ново начало" обвини за безредиците снощи президента Радев и заяви, че ще гарантира на хората правото на свободен вот. А трите управляващи официално партии - ГЕРБ, БСП и ИТН не са казали нито дума.

В късните часове на нощта президентът Румен Радев излезе с официална позиция.

"Призовавам всички да се придържат към закона. Провокациите не променят факта. Българите казаха "не" на тази власт. Изходът е само един: оставка и предсрочни избори", заяви той.

На сутринта след протестите опозицията вече беше единодушна - оставка на правителството веднага.

"Борисов трябва да се пенсионира, ако иска ГЕРБ да има бъдеще. Пеевски трябва да бъде премахнат от политическата система на България, той е опасен. Оставката на правителството я поискаха хората вчера и ние сме длъжни да откликнем, затова от днес вече искаме оставката на правителството", заяви Николай Денков от ПП-ДБ.

"Възраждане" заговориха за преосноваване на държавата.

"100 000 българи в София и стотици хиляди още в цялата страна вчера протестираха само с тази цел - оставка, съд и затвор за управляващите мафиоти", коментираха от партията.

"Провокацията снощи беше срещу търпението на хората", обявиха пък от МЕЧ.

"Единствения изход е оставка на правителството, отказ от еврозоната, незабавни избори и мнозинство срещу ГЕРБ и ЧДПС-Ново Начало". Мафията не се сваля с усмивки и целувки", заяви Радостин Василев.

От "ДПС-Ново начало" обвиниха президента за провокациите късно вечерта.

"Ескалацията, провокирана от вашите агитки, организирани и водени от вашите Копринков, Узунов, приближени олигарси, води страната към анархия! И всичко това, за да предизвикате избори и да заграбите властта с кръв!? Нищо от това няма да получите, прегазвайки хората! Те няма да допуснат това", коментира Делян Пеевски.

Все още няма реакция от трите партии в коалицията - ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ". От "Величие" и АПС - също.