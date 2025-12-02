СДВР: Фактът, че задържахме 71 хулигани и не окървавихме протеста означава, че сме си свършили перфектно работата

Столичната полиция е задържала 71 души по време на вчерашните размирици в столицата пред централата на ДПС-Ново начало. Това съобщи на брифинг пред медиите директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.



Той обясни, че още на проверките при контролно-пропускателните пунктове са били установени лица, които са носили у себе си забранени предмети, включително и един, който е бил със зареден газов пистолет.

Ескалацията се случи в момент, в който шествието тръгна към централата на ДПС-Ново начало на улица „Врабча“. Протестът в тази част на града не беше обезопасена от нас, защото тя не беше заявена и разрешена от кмета на София, посочи Николов.

Той допълни, че е била упражнена умишлена агресия срещу полицейските служители, които с нищо не са провокирали сблъсъците.

Чрез оперативни способи проследихме и задържахме 71 хулигани, сред които и непълнолетни, като предстои да бъдат намерени и други, каза началникът на столичната полиция и потвърди информациите, че сред задържаните е бил и синът на Атанас Бобоков, който е подпалил един от контейнерите за боклук.

Задържахме и лице, при което при обиск бяха открити 31 000 лева, с бележки. Предполагам, че тези пари е трябвало да бъдат раздадени, добави Николов.

Николов подчерта, че задържането на 71 души е пример за „перфектно свършена работа“ от полицията, без да пострада нито един мирно протестирал гражданин.

От думите му стана ясно още, че при сблъсъците с провокаторите са пострадали трима полицаи, от които само един е в по-тежко състояние и неговото възстановяване ще продължи по-дълго.

Любомир Николов поясни още, че в нито една европейска демократична държава няма практика полицията да извежда провокатори, които са се слели с мирно протестиращите, защото това би било довело до ескалация на напрежението.

На въпрос кой стои зад действията на провокаторите Николов отговори, че „предстои да излязат доста интересни материали и подробности“.