Европейският главен прокурор пристига на визита в България

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига на посещение в България в сряда, научи NOVA от свои източници. Тя ще се срещне с министъра на правосъдието по повод откриването на новия офис на Европейската прокуратура в София.



По-късно информацията за визитата и планираната среща с министъра направосъдието беше официално потвърдена от офиса на Европейската прокуратура.