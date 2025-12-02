  • Instagram
Европейският главен прокурор пристига на визита в България

Европейският главен прокурор пристига на визита в България
Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига на посещение в България в сряда, научи NOVA от свои източници. Тя ще се срещне с министъра на правосъдието по повод откриването на новия офис на Европейската прокуратура в София.


По-късно информацията за визитата и планираната среща с министъра направосъдието беше официално потвърдена от офиса на Европейската прокуратура.

#лаура кьовеши

