Адвокат: Около 30 000 души имаше на протеста в Пловдив

Адвокат Димитър Згуров описа мащаба на протеста, състоял се в центъра на Пловдив на 1 декември:

"Пространството, на което се бяха събрали хората на 01.12.26 г. в Пловдив, е точно десет декара. Това е само зоната, в която тълпата беше силно уплътнена, както е маркирано в синьо. Всички, които бяха там, видяха, че хора имаше и извън очертаната площ – по улиците около площада, към подходите и по целия периметър", изчислява Згуров.

"При масови събирания обичайно се приема, че на квадратен метър се събират около трима до четирима души, без това да означава екстремно притискане. Ако вземем долната граница – трима души на квадратен метър – при 10 000 m² получаваме около 30 000 души само в основната зона", завършва своя пост в социалните мрежи адвокатът.

Вчера протестът започна в 18:00 ч. на площад "Съединение“. От 19:30 ч. тръгна огромно шествие по бул. "Цар Борис III Обединител", което първоначално бе предвидено да мине по Главната. За този случай бе затворена отсечката от Чифте баня до кръстовището на бившата Паталогична болница.

Организаторите на протеста заявиха, че "България е на българите, на свободните граждани, на нашите деца“, а демонстрациите в страната протичат под общия надслов "Няма да позволим да ни излъжат“.

Протестиращите скандираха силно и ясно "Оставка за правителството!“, "Мутри вън!“ "Мафия" и пр.

В Пловдив протестът протече мирно и спокойно и нямаше ексцесии.

