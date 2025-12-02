Здравните организации в спор помежду си за парите за младите лекари

Няколко от здравните организации у нас влязоха в спор, несъгласни с предложенията си за формата на финансовите стимули за младите лекари.

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и Синдикатът на българските медицински специалисти (СБМС) изразиха категоричното си несъгласие с предложения на Българската болнична асоциация (ББА) и Националното сдружение на частните болници (НСЧБ).

Измененията са във връзка с проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. Припомняме, че след мащабните протести у нас кабинетът "Желязков" обяви, че предлага оттегляне на план-сметката за догодина.

Несправелдливост спряво по-възрастните медици

В своя позиция от БАПЗГ твърдят, че предлаганото от ББА и НСЧБ целево финансиране под формата на стипендии само за новозавършили специалисти по здравни грижи, би представлявало акт на несправедливост спрямо техните по-възрастни колеги, които също имат нужда от подкрепа.

"Многократно алармираме, че над половината от работещите в сферата са в пенсионна и предпенсионна възраст. Липсват над 30 000 медицински специалисти, което означава, че всеки специалист, независимо от мястото на което работи, поема многократно по-голямо натоварване от нормалното. Липсата на кадри повлича след себе си влошаване на грижата поради претоварване и преумора, и рефлектира най-вече върху пациента и неговите близки. Емиграцията на обучени и квалифицирани кадри към други страни не само не намалява, а, напротив, увеличава се, породена от неудовлетвореност, липса на адекватно заплащане, липса на уважение в обществото и нежелание за промяна на вече съществуващото статукво", пише в изявлението на БАПЗГ и СБМС.

Според двете организации, ако тази тенденция продължи и не бъде спряна, много скоро няма да има специалисти по здравни грижи, които да се грижат за пациентите, възрастните, децата и най-уязвимите членове на нашето общество.

"Затова категорично не можем да се съгласим с предложенията на ББА и НСЧБ за целево финансиране под формата на стипендии само за новозавършили специалисти по здравни грижи. Те не само, че няма да доведат до положителна промяна на негативните тенденции, които вече посочихме, но ще ги задълбочат", пише още в изявлението, цитирано от БТА.

Предложение - създаване на национален фонд

БАПЗГ и СБМС предлагат алтернативен, справедлив и устойчив механизъм за финансиране на специалистите по здравни грижи, като например въвеждане на мерки за извънредна държавна намеса. Те предлагат да се създаде национален фонд "Здравни грижи", с който да се изплаща добавка към заплатите на медицинските специалисти.

Двете организации призовават Народното събрание и всички ръководни органи да приемат законово уредено и съответстващо на Конституцията решение за финансиране на специалистите по здравни грижи, гарантиращо справедливи условия на всички работещи, да разрешат възможността за създаване на извън болнични амбулаторни практики и правото им да сключват договори директно с НЗОК.