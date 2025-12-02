Време е Европа да поеме водеща роля в мирните преговори за Украйна

Европа е изправена пред нов натиск да заеме активна роля в дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, докато руският президент Владимир Путин се подготвя за среща с американски преговарящи в Москва. Европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилиус заяви пред Euronews, че ситуацията подчертава необходимостта ЕС да разработи собствен мирен план, вместо да се осланя изцяло на инициативи, водени от САЩ.

Кубилиус подчерта, че европейците трябва да преодолеят навика да разчитат на предложенията на Вашингтон и да изготвят своя собствена стратегия за участие в съществени преговори. „Би било много полезно да имаме собствен план и след това да го сравним с американския, за да видим кое е добро и върху какво искаме да дискутираме“, каза той. Комисарят добави, че континентът постепенно се движи към по-голяма независимост както в отбранителните способности, така и в геополитическото влияние.

Американската делегация, водена от специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, трябва да се срещне днес с Путин, за да продължи обсъжданията, насочени към прекратяване на конфликта. Посещението им следва изтичането на мирен план, който според съобщенията е в полза на Русия и предвижда Украйна да предаде Донбас, да ограничи военния си потенциал и да се откаже от стремежа към НАТО. Изтичането предизвика незабавна дипломатическа активност в Европа, включително обсъждания в рамките на т.нар. „Коалиция на желаещите“ и актуализирана рамка за САЩ–Украйна, разработена в Женева през уикенда, която вече служи като основа за преговорите.

Случаят подчертава постоянната борба на Европа да осигури значима роля в преговорите, въпреки че е най-големият доставчик на финансова и военна помощ за Украйна и поема основната част от гаранциите за сигурност, ако бъде постигнат мирен договор. Френският президент Еманюел Макрон подчерта след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски, че всяко споразумение трябва да включва европейско участие и че обсъжданията относно гаранциите за сигурност ще продължат.

Кубилиус отбеляза, че докато инициативата на САЩ е добре дошла, европейците трябва да гарантират, че всеки мирен договор ще бъде справедлив и устойчив. Той предупреди, че лошо изготвено споразумение може да дестабилизира региона и да представлява бъдещи рискове за Европа, като се позова на разузнавателни оценки, според които Русия може да оспори член 5 на НАТО в следващите години.

Освен военните и дипломатическите въпроси, Кубилиус подкрепи предложение за използване на близо 200 милиарда евро от замразените активи на Централната банка на Русия за финансиране на европейски „възстановителен заем“ за Украйна през следващите две години. Инициативата в момента е блокирана от Белгия, която държи по-голямата част от активите и иска по-справедливо разпределение на потенциалните рискове от ответни действия на Москва. Кубилиус аргументира, че финансовата подкрепа може да укрепи Украйна и да покаже на Путин, че агресията няма да успее.

Очаква се лидерите на ЕС да финализират позицията си относно „възстановителния заем“ и по-широкия европейски подход към мирния процес на срещата, насрочена за 18 декември.