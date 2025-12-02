  • Instagram
Над 70 души са задържани след демонстрациите в София снощи
Над 70 души са задържани след демонстрациите в София снощи, научи БНТ. Всички са задържани извън самия протест и не са били част от протестиращите, а са такива, които са влизали в сблъсъци с полицията след 22.00 часа в района на булевардите "Дондуков" и "Васил Левски".

Според техни източници се проверява дали подстанция на Енергото не е била запалена умишлено от лица, които са искали да предизвикат хаос и безредици.

Сред задържаните е и 19-годишният Божидар Бобоков, син на бизнесмена Атанас Бобоков. Младежът е задържан в момент, когато е блъскал запален контейнер срещу полицаите.

Задържан е и младеж, у когото са открити над 30 хиляди лева. Те са били разпределени на отделни суми и има данни, че са били предвидени за плащане на провокатори.

Сред провокаторите има хора от двете най-малки политически групи в парламента - МЕЧ и "Величие".

#протест

Коментирай

