Полицията задържа сина на Атанас Бобоков след погромите в София

Синът на известния русенски бизнесмен Атанас Бобоков - Божидар е сред задържаните лица след ескалацията на протестите в центъра на София снощи. Той е попаднал в ареста заедно с още над 70 души, които участваха във вандалските прояви и нанесоха щети по сгради и общинско имущество, съобщи "24 часа".

Според неофициална информация от разследването, синът на Бобоков е бил сред първите, които са запалили контейнер за отпадъци в района на булевардите "Дондуков" и "Васил Левски".

При обиските на задържаните органите на реда са се натъкнали на фрапираща находка. У един от арестуваните са открити 30 000 лева в брой. Парите са били разпределени в отделни пачки, което според разследващите е индикация за организирано заплащане на провокатори по райони.

Сред водачите на групите, предизвикали безредиците, има лица, свързани с партиите МЕЧ и "Величие". От снощи в социалните мрежи тече интензивен дебат относно това кой е координирал младежите с черни маски и качулки, които трошаха витрини и хвърляха бомбички по сградите на институциите.

Версии за организацията

Според различни източници, цитирани от столични медии, съществуват няколко версии за провокацията на насилието. Една от тях насочва към политически лидери, които не са говорили официално на митинга, но са били забелязани в района. Други подозрения падат върху лидера на МЕЧ Радостин Василев и възможно активиране на футболни агитки.

"Повече подробности ще бъдат изнесени на брифинг от СДВР в 12:00 часа," се посочва в предварителната информация от полицията.

Очаква се органите на реда да дадат яснота и за самоличността на всички задържани, както и за връзката им с конкретни политически формации или бизнес кръгове.