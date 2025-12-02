Левскари дадоха пари за Любо Пенев

Животозастрашаващото състояние на легендата на ЦСКА Любослав Пенев предизвика реакция дори сред феновете на Левски.

Сдружението „Левски Фемили“, което се занимава с благотворителност, дари пари за лечението на Пенев. Както е известно, легендата на ЦСКА и родния футбол се бори с онкологично заболяване.

„Левски Фемили дарява средства за лечението на Любослав Пенев.

Управителният съвет на Сдружението е на мнение (4 гласа за от 4 възможни), че цветовете в спорта нямат абсолютно никакво значение пред борбата за живот на един доказал се български спортист!

Не само в мислите, а и в делата!

Кураж, Любо!“, написаха от „Левски Фемили“.