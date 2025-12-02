  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +10
Пловдив: +5 / +8
Варна: +8 / +9
Сандански: +7 / +10
Русе: +6 / +8
Добрич: +5 / +6
Видин: +4 / +7
Плевен: +4 / +6
Велико Търново: +2 / +6
Смолян: -1 / +2
Кюстендил: +3 / +6
Стара Загора: +5 / +7

Левскари дадоха пари за Любо Пенев

  • Сподели в:
  • Viber
Левскари дадоха пари за Любо Пенев
A A+ A++ A

Животозастрашаващото състояние на легендата на ЦСКА Любослав Пенев предизвика реакция дори сред феновете на Левски.

Сдружението „Левски Фемили“, което се занимава с благотворителност, дари пари за лечението на Пенев. Както е известно, легендата на ЦСКА и родния футбол се бори с онкологично заболяване.

„Левски Фемили дарява средства за лечението на Любослав Пенев.

Управителният съвет на Сдружението е на мнение (4 гласа за от 4 възможни), че цветовете в спорта нямат абсолютно никакво значение пред борбата за живот на един доказал се български спортист!

Не само в мислите, а и в делата!

Кураж, Любо!“, написаха от „Левски Фемили“.

#Любо Пенев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите